Frey Eduardo Quintero, más conocido en la escena humorística como 'Boyacomán’, encontró el amor en Marcela Marenco, modelo que hizo parte del grupo de candidatas a Miss Universe Colombia 2022. Su historia comenzó en un concierto, y desde entonces ella no solo se convirtió en su compañera de vida, sino también en pieza fundamental de muchos de sus proyectos creativos.

En septiembre de 2023, tras haberse casado por lo civil de manera discreta, el comediante sorprendió a sus seguidores con una romántica pedida de mano, compartiendo además un mensaje en el que agradecía a Dios y a quienes celebraban su felicidad.

“Unimos nuestros caminos, nuestras vidas y nuestra felicidad, gracias Dios por nuestro hogar, gracias por los que se alegran con nosotros, gracias por ser parte de este sueño que apenas comienza… Haz de nuestro hogar un sitio de felicidad que lo bueno llegue que lo malo se aleje… nuestro matrimonio feliz”.

La pareja dio un nuevo paso este año al protagonizar una emotiva boda simbólica en el programa Día a Día. Con el set transformado en un espacio lleno de flores blancas, la ceremonia estuvo a cargo de Lisa Oleada, profesora de yoga y especialista en rituales, quien invitó a celebrar la unión y el amor de los esposos.

Los presentadores del matutino, Catalina Gómez, Carolina Soto, Carlos Calero y Juan Diego Vanegas, se encargaron de los preparativos y de crear un ambiente cálido para la pareja, que llegó vestida de blanco para el esperado momento. 'Boyacomán’, con su característico humor, bromeó antes de ver aparecer a Marcela, “estoy nervioso y ojalá me case con la misma con la que me casé hace un año”.

La ceremonia estuvo cargada de sentimientos. Entre lágrimas, ‘Boyacomán’ agradeció a su esposa por acompañarlo y por darle a su hija.

“Gracias por darme a mi hija, por cuidarnos y por ser la mejor mujer que he conocido. Tu sonrisa es lo que más anhelo cada día. Te amo. Eres hermosa, y yo sigo siendo un feo convencido”.

Marcela, conmovida, respondió resaltando su faceta como compañero y padre, “amor, gracias por darme ese hombre romántico que eres, por ser el mejor papá del mundo y por demostrarme cada día tu cariño y dedicación. Eres el amor de mi vida”.

Aunque esta renovación de votos fue simbólica, de acuerdo con información revelada por La red, la pareja ya tiene planes para una boda religiosa en una hacienda de Chía, donde celebrarán con familiares, amigos y la música vallenata de Rafa Pérez, quien ha sido confirmado como artista principal de la velada.