El cantante puertorriqueño Bad Bunny encendió las alarmas durante su más reciente presentación, cuando una coreografía terminó en un aparatoso movimiento que lo obligó a abandonar el escenario por unos minutos, durante su gira ‘Debí tirar más fotos World Tour’.

Aunque el artista regresó y completó el espectáculo, la incertidumbre sobre la gravedad de la lesión mantiene en vilo a millones de sus seguidores.

Y es que el incidente ocurrió mientras interpretaba uno de sus temas más populares, saltando de un lado a otro como parte del show, pero en uno de esos movimientos, el artista pisó mal y se llevó la mano a la parte posterior de su pierna izquierda, gesto que fue acompañado por un aparente grito de dolor.

Bad Bunny se rompió la rodilla por saltar como conejito 🫠 pic.twitter.com/sicgBwaHPJ — Juanito Say (@JuanitoSay) September 9, 2025

Varios asistentes relataron en redes sociales que la incomodidad era evidente, aunque Benito optó por continuar entre aplausos.

Hasta el momento, ni el equipo del intérprete ni la promotora Live Nation han emitido un comunicado oficial sobre su estado de salud.

Algunos especialistas sugieren que, por la zona afectada, podría tratarse de una torcedura leve o de una lesión más seria en el menisco o ligamento lateral interno, que implicaría meses de recuperación.

Ya está casi en la recta final de su residencia “No me quiero ir de aquí”, inaugurada el pasado 11 de julio en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, con treinta conciertos que han reunido a más de 600.000 asistentes y generado un impacto económico estimado en 200 millones de dólares, según cifras de Discover Puerto Rico.

Asimismo, al artista le faltan las últimas tres fechas de esta serie en San Juan el 12, 13 y 14 de septiembre. Después, Bad Bunny tiene previsto iniciar en noviembre su gira internacional Debí tirar más fotos World Tour, con paradas en República Dominicana, Costa Rica, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil.

El recorrido también incluye Australia, Japón y Europa, donde destacan los diez conciertos en el Estadio Metropolitano de Madrid, previstos a partir del 30 de mayo de 2026.