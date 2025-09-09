Karina García es una reconocida modelo y generadora de contenido que durante su pasó por el reality ‘La casa de los famosos’, del canal RCN, inició una relación con el cantante barranquillero Altafulla.

En diferentes declaraciones la paisa ha sido muy clara sobre algunos aspectos que debe cumplir el hombre que esté a su lado. Uno de esos requisitos es que tiene que pagar todas las invitaciones.

Además, ha resaltado que el intérprete de ‘Amigos nada más’ se esfuerza mucho para complacerla con detalles.

“Me gusta que me hagan saber que se acordaron de mí”, expresó la modelo, quien por estos días se prepara su pelea contra la mexicana Karely Ruiz, la cual se realizará el próximo 18 de octubre en las instalaciones del Coliseo MedPlus, en Bogotá.

Además, la paisa resaltó que sus ingresos mensuales pueden variar dependiendo de las campañas publicitarias que realiza en el mes.

“Desde que salí de la casa hubo un mes que nos hicimos casi seiscientos millones de pesos. Soy súper juiciosa, invierto en mi empresa, también tengo varios proyecticos por ahí para construir”, contó.

Asimismo, la influencer explicó que en su relación cada quien administra sus finanzas, por lo que no existe competencia por quién tiene mayores ingresos.

“No hablamos de eso, él con sus finanzas, yo con las mías. Ninguno de los dos está pendiente como ‘cuánto ganas tú’. Él me invita siempre, yo soy detallista, pero estamos empezando, él paga todo”, explicó.