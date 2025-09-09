El reconocido humorista Ricardo Quevedo expresó su molestia contra Avianca este lunes 8 de septiembre de 2025, tras sufrir un percance con el equipaje durante uno de sus viajes.

Desde su cuenta en X, Quevedo publicó: “Gracias a Avianca que nos perdió el equipaje. Como siempre un asco de aerolínea. Una porquería de servicio. Uno siempre vuelve a caer”.

Captura de pantalla

La aerolínea confirmó a medios que ya se contactó con el comediante para gestionar el envío de sus pertenencias y solucionar el inconveniente. Hasta el momento, Quevedo no ha ofrecido detalles adicionales sobre el incidente ni sobre su ubicación durante el viaje.

Quevedo, uno de los referentes del programa ‘Los de la culpa’, se desplaza frecuentemente por Colombia como parte de sus presentaciones. La pérdida de equipaje, por tanto, representa no solo un contratiempo personal, sino también un obstáculo en el desarrollo de su agenda profesional.

Este caso se suma a otros inconvenientes que figuras públicas han tenido con Avianca. Celebridades como Mario Hernández, Carlos Antonio Vélez, Carolina Ramírez, Mary Méndez, ‘Checo’ Acosta y Paula Andrea Betancur han reportado problemas similares, desde retrasos en vuelos hasta pérdida de equipaje.

Incluso creadores de contenido como Dominic Wolf han compartido sus experiencias negativas con la aerolínea, aunque cabe mencionar que en su caso recibió asistencia inmediata tras reportar la situación.

Qué hacer cuando Avianca pierde un equipaje

La Superintendencia de Transporte de Colombia establece pasos claros para proteger los derechos de los pasajeros en caso de pérdida de equipaje:

Reportar de inmediato en el aeropuerto: acudir al mostrador de Avianca y presentar un Parte de Irregularidad de Equipaje (PIR) antes de salir del aeropuerto.

acudir al mostrador de Avianca y presentar un Parte de Irregularidad de Equipaje (PIR) antes de salir del aeropuerto. Reclamo online: usar el formulario de autogestión en la página web de Avianca hasta 48 horas después del vuelo, proporcionando detalles del equipaje, tiquete y reserva.

usar el formulario de autogestión en la página web de Avianca hasta 48 horas después del vuelo, proporcionando detalles del equipaje, tiquete y reserva. Derechos y compensaciones: si el equipaje demora más de 24 horas, la aerolínea debe cubrir gastos de traslado y aseo personal, y al menos el 20 % del valor del trayecto por día de retraso.

si el equipaje demora más de 24 horas, la aerolínea debe cubrir gastos de traslado y aseo personal, y al menos el 20 % del valor del trayecto por día de retraso. Equipaje considerado perdido: después de 21 días sin localizar las pertenencias, se puede reclamar indemnización según el Convenio de Montreal (hasta 1.288 Derechos Especiales de Giro, aproximadamente 1.500 euros).

después de 21 días sin localizar las pertenencias, se puede reclamar indemnización según el Convenio de Montreal (hasta 1.288 Derechos Especiales de Giro, aproximadamente 1.500 euros). Conservar evidencia: guardar facturas de ropa, higiene y transporte para solicitar reembolso.

guardar facturas de ropa, higiene y transporte para solicitar reembolso. Sin respuesta de la aerolínea: acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) o iniciar acciones legales para protección del consumidor.

Actuar de manera rápida y documentada es clave para gestionar adecuadamente estos inconvenientes y asegurar los derechos de los pasajeros.