Raymond Cruz, conocido mundialmente por interpretar al violento narcotraficante Tuco Salamanca en la exitosa serie Breaking Bad, fue detenido recientemente por la policía de Los Ángeles, en Estados Unidos.

El incidente se produjo cuando el intérprete se encontraba lavando su automóvil en el jardín de su casa. En ese momento, la hija de un vecino estacionó cerca del lugar, lo que generó una molestia.

Al parecer, la joven no quería moverse y Cruz optó por dirigirle la manguera de agua, lo que el padre de la chica interpretó como una agresión y motivó su llamada a las autoridades.

En pocos minutos, varias patrullas rodearon la residencia del actor, quien fue arrestado y trasladado por los agentes. No obstante, tras el procedimiento, Cruz recuperó la libertad y no se le han imputado cargos formales hasta el momento.

De acuerdo con el portal TMZ, lo más probable es que la Fiscalía de Los Ángeles resuelva el caso con una advertencia o, en el peor escenario, con la obligación de que el actor asista a un curso de manejo de la ira, dado que el hecho se considera una falta menor.