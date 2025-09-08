El cantante Camilo Echeverry protagonizó un emotivo momento durante su reciente concierto en España, luego de revelar al público que, minutos antes de subir al escenario, había recibido la noticia del fallecimiento de su perrita Malvina, que lo acompañó durante 20 años.

El artista compartió la situación visiblemente afectado, sentado sobre el escenario y con lágrimas en los ojos.

“Un par de horas antes de salir me llamaron mis papás a decirme que mi perrita Malvina se fue al cielo”, expresó ante los asistentes.

🥺🐶 ¡No pudo contener las lágrimas!



El cantante colombiano, Camilo, rompió en llanto en pleno concierto de España, al contarle a sus fans que acaba de recibir la noticia de la muerte de su perrita Malvina, quien fue su mascota durante los últimos 20 años



🎥 eljunket… pic.twitter.com/dbMLAhHbpy

La confesión generó una inmediata reacción en el público, que respondió con una ovación de apoyo y palabras de aliento. Pese a la tristeza, el intérprete decidió continuar con el espectáculo.

Varios de los presentes grabaron videos de este momento que después se hicieron virales en las redes sociales.

¿En qué ciudades de España se presentará Camilo Echeverry?

Hasta el momento, el colombiano no ha dado más detalles sobre la pérdida en sus cuentas personales.

Por ahora, el colombiano sigue en su gira por España hasta finales de septiembre de 2025, con conciertos en ciudades como Sevilla, Valencia y Almería.

Cabe recalcar que se encuentra en tour por España en bus junto a su familia.