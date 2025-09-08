Después de más de diez años de silencio, la actriz Adriana López sorprendió al público al contar detalles inéditos de su divorcio con el actor Mauro Urquijo.

En entrevista con el programa La Red de Caracol Televisión, la artista recordó el momento exacto en el que su vida cambió y decidió poner fin a su matrimonio.

Según relató, el hecho ocurrió en 2013, cuando regresó inesperadamente a su casa tras olvidar una tarjeta de crédito y encontró a su entonces esposo acompañado de otra persona en su habitación.

“Me callé durante todos estos años para proteger la parte emocional y el desarrollo mental y afectivo de mis hijos. Me acaban de regresar al año 2013. Un día me fui a hacer el súper [mercado], se me quedó la tarjeta de crédito, me regresé por ella porque uno no la lleva todo el tiempo y encontré a Mauro en mi habitación con otra persona y pues quedé en shock”, relató.

El impacto de la escena la llevó a cerrar de inmediato esa etapa de su vida, pese al desconcierto y la cercanía de la persona implicada con la familia.

“Lo único que alcancé a decirle fue que aún podíamos hablar, pero que lo mejor era que se fuera de la casa”, relató. Aunque no reveló si se trataba de un hombre o una mujer, el detalle generó gran revuelo.

“Eso fue lo que sucedió, él sabe bien con quién, que fue lo más impactante para mí (…) No era alguien cercano, era alguien que conocíamos todos y que fue muy amable con mis hijos en algún momento y siempre lo agradeceré, pero había mucho que digerir”, dijo.

Asimismo, en la conversación, López también respondió a los señalamientos de infidelidad en su contra, asegurando que las acusaciones no solo dañan su nombre, sino que afectan directamente a sus hijos.

“No solo afecta mi buen nombre, afecta la tranquilidad de mis hijos, uno de ellos es menor de edad aún y al otro también le duele que hablen mal de su madre. Ellos no entienden cómo su papá y su abuela, después de 12 años, vienen a hacer toda una labor de desprestigio, ¿para qué?”, indicó.

Además, dijo que el actor no tiene conversación con sus hijos. La actriz sugirió que su interés podría estar relacionado con motivos económicos.

De acuerdo con López, la legislación colombiana permite que padres en situación de abandono o vulnerabilidad reclamen pensión alimentaria a sus hijos, y teme que esa sea la intención del artista frente a Lucas, el mayor de los jóvenes, quien hoy goza de reconocimiento en el ámbito actoral y suma millones de seguidores en redes sociales.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar e indicaron que está bien lo que hace al contar su historia.