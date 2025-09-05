Raymond Harper, mejor conocido como Rolling Ray, murió a los 28 años, un día antes de celebrar su cumpleaños número 29, en Estados Unidos, el pasado 3 de septiembre.

Carlos Calero, de ‘Día a día’ compartió imágenes de la nueva etapa que atraviesa su familia: “Te amo, hijito de mi alma”

Siga este paso a paso para ablandar la carne de gallina

Protagonista de ‘Patito feo’ reveló que la llamaron para estar en ‘La casa de los famosos Colombia’

La noticia fue confirmada por su madre a través de redes sociales. La cadena Zeus Network, donde participó en producciones como Bobby I Love You, Purrr, expresó que el joven artista “se fue demasiado pronto” y resaltó su autenticidad.

Hasta ahora no se ha establecido la causa de su fallecimiento. La Oficina del Médico Forense Jefe de Maryland indicó que el cuerpo no fue enviado para autopsia.

Viral star, Rolling Ray (real name Raymond Harper) has died. He was only 28 years old. https://t.co/87vJ0vOrFo — Entertainment Tonight (@etnow) September 4, 2025

Rolling Ray se hacía llamar “el chico en silla de ruedas más famoso”. Su carrera incluyó apariciones en Catfish: Trolls y Divorce Court, además de un rol destacado en Bobby I Love You, Purrr.

En redes sociales reunió más de 448.000 seguidores en Instagram y en TikTok. En 2020 participó en las protestas de Black Lives Matter en Washington D.C., reforzando su papel como voz activa dentro de la cultura urbana y los movimientos sociales.

Asimismo, en 2021 sufrió un accidente que le dejó graves quemaduras y, tiempo después, enfrentó complicaciones derivadas del COVID-19.