El presentador Carlos Calero sorprendió a sus seguidores con una emotiva despedida dedicada a su hijo menor, Carlos Alberto, de 20 años.

El barranquillero y su esposa Paulina Ceballos compartieron a través de redes sociales, mensajes llenos de afecto que dejaron ver que la familia atraviesa un cambio significativo en su vida.

“A triunfar, mi Carlitos. Te amo, hijito de mi alma. Tu felicidad es la de nosotros. Buen viaje y todo lo bueno para ti”, fueron los mensajes de Calero y Ceballos.

Instagram pauceballos19 Carlos Calero despidió a su hijo en el aeropuerto

Además del mensaje también publicaron fotografías y videos captados en el aeropuerto El Dorado, donde se observan los últimos minutos antes de que el joven abordara su vuelo internacional.

Aunque no se ha confirmado el destino ni el propósito del viaje, seguidores interpretan que se trata de un proyecto de formación en el exterior.

¿Cómo sigue Paulina Ceballos, esposa de Carlos Calero?

Mediante las redes sociales Paulina Ceballos, esposa de Carlos Calero se ha mostrado viviendo su vida normal y asistiendo a diversos eventos.

Incluso, ya su cabello crece más fuerte que nunca. Hace poco publicó las fotografías de su hija Sofía en Brasil, en donde todos se vistieron de blanco.