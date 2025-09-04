La modelo Daniela Álvarez por estos días se encuentra en medio de una importante remodelación en su apartamento ubicado en la ciudad de Bogotá, por ello, cada detalle lo ha compartido a través de redes sociales.

En este nuevo hogar la presentadora y exseñorita Colombia busca dejar plasmada su esencia, identidad y autenticidad en cada rincón. Y recientemente, la barranquillera recibió un imponente retrato que le fue obsequiado por un artista.

Tras recibir la obra, la expresentadora del Desafío y Estilo RCN confesó que este era un sueño pendiente.

Captura de video

“Demasiado divino”, expresó la famosa a través de redes sociales, donde compartió una imagen de la obra y también agradeció al artista por el trabajo realizado.

Daniela Álvarez hizo sentida reflexión por el cambio de su vida desde que tiene una prótesis

La exseñorita Colombia Daniela Álvarez habló recientemente sobre la gran pérdida que tuvo en su vida, su pierna izquierda, y aseguró que ‘vive agradecida’ con la oportunidad que Dios le dio de vivir aún sin su extremidad inferior.

La barranquillera sufrió una isquemia en 2020 que conllevó a la amputación de su pierna, pues según narró la empresaria, este problema de salud pudo haberla dejado paralítica, sin embargo decidió buscar una alternativa, que aunque dolorosa, le garantizaba continuar caminando.

Daniela es una figura pública muy querida en el país, su historia de superación personal ha tocado el corazón de miles de colombianos. Su fuerza y resiliencia son admirables, la exreina ha sido un ejemplo de lucha y de fuerza ante las adversidades.

Desde sus redes sociales, la modelo y empresaria ha inspirado a otros a salir adelante, mostrando que en medio de las dificultades existe belleza. Recientemente en una entrevista contó cómo han sido sus últimos años y las adversidades que ha tenido que pasar.

“Vivo agradecida”, aseguró la barranquillera a ‘Abre tu ventana’, respecto a las circunstancias que le puso la vida, y al poder continuar caminando aún con su amputación. Este episodio marcó en Daniela un antes y un después de su vida, como lo narró en la entrevista.

“El de después es haber conocido incluso más a Dios. Yo hoy cuando me volteo y recuerdo ese momento y no todas las cosas buenas y todo lo que he logrado superar, lo veo como un gran aprendizaje”, añadió la exseñorita Colombia.

Asimismo, aseguró a ‘Abre tu ventana’ que desde ese momento: “Aprendí que a veces en la vida tenemos que perder y me encantó perder, porque al final uno en la vida no aprende del ensayo éxito, sino del ensayo y error”, dijo.

La barranquillera hizo una gran reflexión en medio de la entrevista y señaló que cuanto más grandes sean los problemas para una persona, más sabio lo vuelve el solucionarlos. Indicó que lo importante en la vida no es evitar las situaciones desagradables sino resolverlas, porque ellas enseñan a desarrollarse y ser mejor.

“El verdadero ganador es el que sabe perder (…) A veces la vida no es lo que tú te proyectas, creo que hay muchas personas que pasan por una situación como la mía o que pierden un ser amado. Yo ya comprobé por mi vida y por lo que me pasó que la belleza no es la que tú me ves a mí por fuera, sino la que viene de tu interior, de tu corazón, tu ánimo”, enfatizó Daniela.