La presentadora barranquillera Daniela Álvarez vivió un angustioso episodio en Cape Town, Sudáfrica, cuando una gigantesca ola estuvo a punto de arrastrarla al mar.

Su hermano Ricky y su mánager también estuvieron en grave peligro durante lo que parecía una simple caminata para grabar contenido.

La modelo y exseñorita Colombia, conocida por compartir su historia de resiliencia, relató en un video de Instagram que todo ocurrió mientras buscaban grabar un video “muy bonito” para su audiencia. Ella, su hermano Ricky y su mánager decidieron caminar hasta la punta de un muelle con una vista espectacular, pese a que el piso estaba mojado por las fuertes olas.

Aunque vieron varias personas llegar y regresar sin problema, la situación cambió en segundos cuando la marea subió repentinamente. De un momento a otro, se encontraron frente a una ola que, según Daniela, medía cerca de ocho metros de altura.

“Veíamos que había gente que iba y que regresaba. A pesar de que se veía que las olas gigantescas rompían contra una pared, caía un poquito de agua, por eso veíamos el piso mojado. Nos atrevimos a llegar hasta el final porque había gente que había llegado hasta allá y ya se estaba regresando”, contó.

La fuerza del agua la lanzó al piso y la dejó al borde del muelle. En un acto desesperado, su hermano reaccionó de inmediato y la sostuvo del pelo para evitar que cayera al vacío. “Estuvimos en peligro de muerte”, dijo Ricky en las historias que compartió la presentadora.

Tras levantarse, notaron que su mánager faltaba. La ola la había lanzado al precipicio entre el muelle y el mar. Por fortuna, logró sobrevivir al impacto y fue auxiliada por personas que se encontraban cerca.

“Fue un momento súper estresante. Fuimos muy afortunados de que esto no fuera peor”, contó Daniela, quien aseguró no haber sufrido heridas a pesar de la fuerza del golpe.

Instagram danielaalvareztv Daniela Álvarez contó que estuvo en peligro de muerte durante su viaje a Sudáfrica

Horas antes del incidente, Daniela había compartido un video donde recordaba la promesa que hizo a Dios mientras estaba en la UCI en 2020, cuando enfrentó la amputación de una pierna tras una isquemia.

“Le prometí a Dios que si salía de allí sería feliz cada día de mi vida”, expresó, reflexionando sobre el valor de las pequeñas cosas: respirar, ver un atardecer, abrazar a un ser querido. Hoy tengo una segunda oportunidad para disfrutar de cada momento. Ver, sentir, respirar, amar e inspirar es lo que realmente me hace feliz”, dijo.