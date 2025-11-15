Jaafar Jackson, de raíces colombianas, es quien protagonizará la película sobre la vida de Michael Jackson, tío suyo y una de las estrellas más grandes de la música pop en la historia.

Lea: Falleció reconocida cantante brasileña tras enfrentar una extraña enfermedad

Este joven demostró en las primeras imágenes del biopic que es capaz de emular a la perfección los icónicos pasos de baile del ‘rey del pop’.

Poco más de un minuto de imágenes sirven para confirmar que Jaafar Jackson, de 29 años e hijo de Jermaine Jackson, es el digno heredero de la saga familiar.

Lea: Beéle: del éxito de ‘Loco’ al fenómeno global de ‘BORONDO’ que hoy impulsa su crecimiento en Spotify

Colombo-estadounidense (su madre es de Bogotá), Jackson debuta como actor en esta película, dirigida por Antoine Fuqua, que llegará a las salas el 24 de abril de 2026, según informó un comunicado de Universal Pictures.

EFE/ Glen Wilson/lionsgate Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson.

Las primeras imágenes de esta esperada película muestra a un joven Michael Jackson en un estudio de grabación junto a Quincy Jones mientras suena ‘Wanna Be Startin’ Somethin’ uno de los grande éxitos del mítico álbum ‘Thriller’ (1982).

En el tráiler se pueden ver a Jaafar Jackson transformado en su tío en diversos momentos, desde actuaciones en grandes estadios al videoclip de ‘Thriller’, o haciendo el famoso paso de baile ‘moonwalk’ sobre un escenario.

Lea: La última publicación del actor Jhon Freddy Martínez antes del accidente que acabó con su vida

Junto a Jaafar Jackson están Kendrick Sampson como Quincy Jones; Miles Teller como el abogado y asesor de Jackson John Branca; Colman Domingo como el patriarca, Joe Jackson; Nia Long como su madre, Katherine Jackson; Jessica Sula como su hermana LaToya Jackson, Larenz Tate como el fundador de Motown Records, Berry Gordy, o Kat Graham como Diana Ross.

“Michael’ es “el retrato en la gran pantalla de la vida y el legado de uno de los artistas más influyentes que el mundo haya conocido”, resalta Universal en el comunicado.

Lea: Video: Ariana Grande fue sujetada por un hombre en el estreno de ‘Wicked: For Good’ en Singapur

La película muestra desde el descubrimiento del talento de Michael Jackson como líder de los Jackson Five hasta su conversión “en una visionaria estrella cuya ambición creativa despertó un incansable afán por consagrarse como el mayor icono de la industria del entretenimiento”.

Jaafar Jackson ha compartido en su cuenta de Instagram algunas fotografías de sus ensayos para la película.

“Me siento honrado y agradecido de poder dar vida a la historia de mi tío Michael. A todos mis fans alrededor del mundo, ¡nos vemos pronto!“, escribió el joven.