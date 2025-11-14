El actor y gestor cultural Jhon Freddy Martínez, de 39 años, murió el pasado sábado 8 de noviembre luego de un grave accidente de tránsito ocurrido en Piedecuesta, Santander.

El reporte de las autoridades y los videos captados por cámaras de seguridad señalan que Martínez se desplazaba en motocicleta cuando pasó un semáforo en rojo y terminó chocando contra una camioneta. El impacto le produjo lesiones severas que acabaron con su vida.

Martínez era una figura reconocida en el movimiento cultural de la región por su participación en producciones como La Pequeña Manhattan, La Dalia Negra y En busca de la Llorona, además de su labor como impulsor de proyectos teatrales y audiovisuales en Santander.

Su repentina muerte generó múltiples mensajes de despedida por parte de colegas y admiradores. Tras conocerse la noticia, muchas personas acudieron a su cuenta de Instagram, donde llamó la atención la última publicación que compartió semanas antes del accidente.

Allí, el artista presentó el adelanto de su nuevo proyecto audiovisual, un videoclip titulado “Pon a sonar las rolas”, en el que trabajó como director y también realizó apariciones frente a cámara.

El estreno estaba programado para el 12 de noviembre, apenas cuatro días después del siniestro. Entre sus recientes contenidos en redes también se encuentran videos de ensayos, rodajes y jornadas de grabación, en los que aparece interactuando con el equipo técnico y revisando escenas.

En su perfil también compartía momentos con actores consolidados del medio, como Julián Caicedo y Julio Pachón.