El departamento de Santander amaneció de luto tras conocerse la muerte del actor Jhon Freddy Martínez, quien, de acuerdo con lo que se conoció en las últimas horas, falleció el pasado 8 de noviembre en un accidente de tránsito en el sector Los Troncos, en el municipio de Piedecuesta.

El trágico hecho quedó registrado en un video, donde se observa el momento en que el motociclista cruza un semáforo en rojo y es impactado por una camioneta blanca que se desplazaba en sentido contrario.

Según se aprecia en las imágenes, tras el fuerte choque, Martínez salió despedido y cayó sobre el pavimento, quedando gravemente herido. De inmediato fue trasladado a la Clínica Piedecuesta, a donde, acorde con lo afirmado por el parte médico, lastimosamente llegó sin signos vitales.

¿En qué producciones participó Jhon Freddy Martínez?

Martínez, de 39 años, era un rostro reconocido en la escena cultural de Bucaramanga y el área metropolitana. Participó en series locales como ‘Ni un paso atrás’ (Canal TRO), ‘Proyecto Final’ (Luis José Gálviz), ‘Sala de Espera’ (Guane Films) e ‘Índigos’ (Colectivo Exprésarte).

En el teatro, actuó en montajes como ‘Lío de pantalones’, ‘La Dalia Negra’, ‘En busca de la Llorona’ y ‘Más que todo’. Además, fue parte de la Academia Dasvian, donde dio sus primeros pasos en el arte escénico y en el teatro callejero.

Su talento también brilló en el cine independiente, participando en cortometrajes realizados por la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) y el SENA, institución donde cursaba estudios. Entre sus trabajos más destacados figuran ‘La Maldición del Monte’, ‘Caminando entre Lobos’ y ‘Portarretrato de un Instante Azul’.

¿Quién era Jhon Freddy Martínez?

Tras su fallecimiento, familiares y amigos iniciaron una recolección de fondos para realizar su despedida. Como parte del homenaje, se organizará un acto conmemorativo en el que se estrenará el videoclip ‘Pon a sonar las rolas’, dirigido por el propio Martínez y considerado su última obra artística. También se proyectará un documental sobre su vida y trayectoria.

Quienes lo conocieron lo recuerdan como “una persona única, valiente y ejemplar”, además de “un soñador que vivía con el alma de un verdadero artista”.

Originario de una familia campesina, Jhon Freddy Martínez luchó por abrirse paso en el mundo de la actuación y dejar huella en la cultura santandereana. Hoy, su nombre permanece en el recuerdo de quienes compartieron escenario con él y en las producciones donde dio vida a sus personajes.