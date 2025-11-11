Ningún país puede solucionar solo los problemas de la humanidad. Bajo esta premisa, el presidente Petro realizó el cierre de la IV Cumbre Celac-UE el pasado domingo en Santa Marta.

Durante su lectura de la declaración final conjunta de la cumbre, el jefe de Estado resaltó que el diálogo bilateral es necesario para lograr acuerdos comunes.

“No es que un país por sí solo se arrogue el derecho de solucionar todos los problemas, sino que lo hagamos entre todos, y lo que hemos demostrado hoy al mundo, en medio de barbaries que avanzan, genocidios que indudablemente han existido, que sí se puede hablar de democracia y de acuerdos comunes”, dijo.

En ese sentido, dio a conocer que “se logró firmar 52 puntos de acuerdo donde se destacan avances sustanciales en la preparación de la hoja de ruta birregional y encargamos al mecanismo de coordinación Celac-UE que la finalice para su adopción antes de la próxima reunión ministerial Celac-UE”.

El presidente explicó también que “la hoja de ruta impulsará nuestros compromisos compartidos y acelerará la cooperación en acción climática, transición energética e interconexiones regionales; fomentará el comercio y los flujos económicos y profundizará nuestros esfuerzos conjuntos para combatir el crimen organizado transnacional”.

Por otro lado, Petro entregó un balance general de la cumbre.

“Hemos recibido aquí en Santa Marta, el corazón del mundo, 110 mil visitantes, y 3 millones de dólares, y puestos se han creado a partir simplemente de esta reunión”, resaltó.

A su turno, la canciller Rosa Villavicencio mencionó que la cumbre puso en el mapa global a Santa Marta. “Hemos logrado vincular a las regiones y desde esta ciudad se avanza para aportar a los desafíos globales.

Puso de presente que hubo un 100 % de capacidad hotelera en el fin de semana de la cumbre, y muchas delegaciones quedaron en venir nuevamente.

Entre tanto, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que “Colombia está más integrada que nunca, la Unión Europea ha identificado el gran potencial que tenemos en temas como la transición energética”.

Reitero que “otro de los mitos que rompimos fue que no trabajamos con el sector privado, porque realmente lo que hicimos fue fortalecer el sector productivo”.

Además, el funcionario aclaró: “Vamos a avanzar en ese movimiento que nos ha llevado más de 20 años en conectarnos a través de Panamá con Centroamérica; desde el mes de marzo estableceremos nuevos acuerdos para proyectos de energía con la ayuda europea”.

Nuevas inversiones

Los acuerdos que dejó la IV Cumbre Celac-UE para América Latina y el Caribe no se quedarán en palabras, se verán materializados en inversiones para los países de esta región. Así lo afirmó Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo.

“Estas cumbre no son solo palabras, son palabras que siguen a los actos. Eso es lo que credibiliza las instituciones en la cooperación internacional. La Unión Europea tiene un gran programa claro a través del Global Gateway para ayudar a tener una economía más competitiva, con empresas más fuertes, productoras, que puedan crear empleos de mayor calidad”, declaró.

De igual manera, mencionó que hacia el 2027 van a movilizar hasta 47 mil millones de euros para invertir en Latinoamérica y en el Caribe. “Esta es una traducción muy clara de lo que significa nuestro programa, el cual está financiando más de 100 proyectos en este momento”.

Costa anotó que en el caso de Colombia están ayudando con el metro de Bogotá, la provincia de Ferrocarril, “y ahora también aquí este proyecto concreto de interconexión eléctrica en América central”.

Por otro lado, el delegado internacional agradeció a Latinoamérica y del Caribe “por tener confianza y trabajar con nosotros”.

Lo no tan bueno

La declaración conjunta realizada por los 58 países que hicieron parte de la cumbre contó con una particularidad, y es que la delegación venezolana se desvinculó totalmente de dicho acuerdo.

Según se puede leer en el documento, el país vecino se abstuvo de participar en los 52 acuerdos comunes para construir relaciones entre América latina, el Caribe y Europa.

Los acuerdos contemplan entre otras cosas “garantizar elecciones libres, inclusivas, transparentes y creíbles, así como con la libertad de expresión, y los proyectos de transición energética para los próximos años”.

De igual manera, la delegación argentina se abstuvo de seis acuerdos, específicamente relacionados con el “género”, y los objetivos a 2030 de desarrollo sostenible.

Además, Costa Rica y Ecuador también se abstuvieron de puntos como poner fin al embargo en Cuba y participar en los diálogos del proceso de paz en Colombia.

Pacto por la seguridad y la economía del cuidado entre los paises

Entre los principales acuerdos alcanzados en la IV Cumbre Celac-UE se encuentra la creación de una alianza para la seguridad ciudadana, que fortalecerá la cooperación entre Europa, América Latina y el Caribe en la lucha contra la delincuencia organizada, el narcotráfico mediante el intercambio de información y el trabajo conjunto de las autoridades policiales y judiciales.

Además, se estableció un pacto por los cuidados, destinado a promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas en la economía del cuidado, con el objetivo de impulsar políticas públicas que garanticen equidad social y apoyo a las personas en situación de dependencia.

También, el acuerdo destacó la importancia del diálogo multilateral alcanzado en la cumbre, donde 60 países con realidades e ideologías diversas lograron consensos sobre cuestiones críticas de la agenda global.

En el plano económico, las delegaciones fueron claras en que la cooperación birregional ha dado resultados concretos: el comercio de bienes entre ambas regiones creció un 52 % en la última década, y el de servicios, un 93 %,.