La industria de la música está de luto tras el fallecimiento de la cantante brasileña Vanessa Ríos, a sus 42 años. La icónica intérprete del forró romántico enfrentó una dura batalla contra una extraña enfermedad que le diagnosticaron en 2023.

La artista murió el pasado sábado 25 de octubre, mientras se encontraba recibiendo atención médica en el Hospital Santa Joana, en el barrio de Graças, al norte de Recife, Pernambuco.

Hace dos años atrás, los médicos le hallaron un sarcoma sinovial en los pulmones, un tipo de cáncer poco común, contra el libró una ardua batalla, que no pudo ganar.

Su fallecimiento fue confirmado por la banda Capim com Mel, grupo del que era vocalista.

La cantante se hizo reconocida por interpretar éxitos como “Sábana roja”; también hizo parte de grupos como Kitara, Boa Toda y Forró do Muído.

“Descansa en paz mi hermosa”; “Era una persona maravillosa y muy humilde. Siempre me abrazó cuando me encontró. ¡Descansa en paz hermosa flor de Jesús!”; “Dios la reciba con los brazos abiertos. Brilla desde arriba hermosa”; “Descansa en paz, hiciste historia”, fueron algunos de los cometarios de sus fanáticos en redes sociales.