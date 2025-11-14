La actriz y cantante Ariana Grande tuvo un gran susto cuando el pasado el jueves 13 de noviembre en el lanzamiento de Wicked: For Good en Singapur, fue abordada por un fanático que la quiso abrazar.
El evento que se llevó a cabo en Universal Studios fue escenario para que un hombre se le abalanzara a la Grande, pero logró ser detenido por el equipo de seguridad.
Todo pasó cuando Ariana recorría la alfombra de baldosas amarillas acompañada de Michelle Yeoh, Cynthia Erivo y Jeff Goldblum, cuando un hombre vestido con una camisa blanca y pantalones cortos irrumpió abruptamente en la escena.
En videos grabados por asistentes se observa cómo el intruso corre hacia la artista, gira y la toma por los hombros.
Cynthia Erivo reaccionó casi de inmediato, colocándose entre Grande y el hombre, alzando la voz para detenerlo. Minutos después, miembros de seguridad lo retiraron del lugar. La intérprete, visiblemente confundida y alterada, fue consolada por Erivo y Yeoh.
¿Quién era el hombre que se abalanzó hacia Ariana Grande?
Varios fanáticos presentes dijeron reconocer al hombre como Johnson Wen, un personaje conocido en redes sociales bajo el apodo de “Pyjama Man”.
Tras el incidente, Wen difundió un video del momento en su cuenta de Instagram, acompañado de un mensaje dirigido a la cantante. Ya lo hecho varias veces con artistas diferentes.
Y es que desde el atentado ocurrido en su concierto de Manchester en 2017, en el que murieron 22 personas, la cantante ha hablado sobre las secuelas emocionales que aún enfrenta.
En 2018, en una entrevista con British Vogue, mencionó lo difícil que ha sido manejar el trastorno de estrés postraumático y la ansiedad que surgieron después de aquella experiencia. “No creo que llegue el día en que pueda hablar de esto sin llorar”, confesó entonces.