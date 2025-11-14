La actriz y cantante Ariana Grande tuvo un gran susto cuando el pasado el jueves 13 de noviembre en el lanzamiento de Wicked: For Good en Singapur, fue abordada por un fanático que la quiso abrazar.

Latin Grammy 2025: minuto a minuto de la ceremonia de premiación

Varadero: un viaje de sabor y tradición que hace historia en Barranquilla

Sara Corrales y su esposo Damián Pasquini anunciaron que serán padres por primera vez

El evento que se llevó a cabo en Universal Studios fue escenario para que un hombre se le abalanzara a la Grande, pero logró ser detenido por el equipo de seguridad.

Todo pasó cuando Ariana recorría la alfombra de baldosas amarillas acompañada de Michelle Yeoh, Cynthia Erivo y Jeff Goldblum, cuando un hombre vestido con una camisa blanca y pantalones cortos irrumpió abruptamente en la escena.

TikTok Hombre rompió el protocolo y abrazó a Ariana Grande

En videos grabados por asistentes se observa cómo el intruso corre hacia la artista, gira y la toma por los hombros.

Cynthia Erivo reaccionó casi de inmediato, colocándose entre Grande y el hombre, alzando la voz para detenerlo. Minutos después, miembros de seguridad lo retiraron del lugar. La intérprete, visiblemente confundida y alterada, fue consolada por Erivo y Yeoh.

TikTok En videos grabados por asistentes se observa cómo el intruso corre hacia la artista, gira y la toma por los hombros.

¿Quién era el hombre que se abalanzó hacia Ariana Grande?

Varios fanáticos presentes dijeron reconocer al hombre como Johnson Wen, un personaje conocido en redes sociales bajo el apodo de “Pyjama Man”.

@mothershipsg At the "Wicked: For Good" premiere in Singapore on Nov. 13, an intruder charged at Ariana Grande on the yellow carpet before being escorted away by security. Netizens and the media have since identified the individual as 25-year-old Australian national Johnson Wen, a.k.a. pyjamamann on Instagram. On his account, Wen posted a video of himself rushing toward Grande with the caption: "Dear Ariana Grande Thank You for letting me Jump on the Yellow Carpet with You." He also uploaded a series of Instagram stories documenting his actions that night. This is not the first time Wen has intruded at celebrity events. His Instagram page shows multiple instances of him jumping on stages during concerts by Katy Perry, The Weeknd, The Chainsmokers, and others. Mothership has reached out to the authorities for comment. #fyp #tiktoksg #wicked #arianagrande ♬ original sound - Mothership - Mothership

Tras el incidente, Wen difundió un video del momento en su cuenta de Instagram, acompañado de un mensaje dirigido a la cantante. Ya lo hecho varias veces con artistas diferentes.

Y es que desde el atentado ocurrido en su concierto de Manchester en 2017, en el que murieron 22 personas, la cantante ha hablado sobre las secuelas emocionales que aún enfrenta.

En 2018, en una entrevista con British Vogue, mencionó lo difícil que ha sido manejar el trastorno de estrés postraumático y la ansiedad que surgieron después de aquella experiencia. “No creo que llegue el día en que pueda hablar de esto sin llorar”, confesó entonces.