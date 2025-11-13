Los Latin Grammy regresan este jueves a Las Vegas con una ceremonia en la que se reconocerá lo mejor de la música latina del último año y que contará con grandes estrellas como Bad Bunny, el favorito de la noche con 12 nominaciones, Karol G o Alejandro Sanz.

Leer más: Latin Grammy 2025: ¿Cómo ver la ceremonia gratis desde Colombia?

A Bad Bunny, quien presentó este año su álbum ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, le pisan los talones los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso quienes obtuvieron 10 nominaciones gracias a su álbum ‘Papota’, al igual que el compositor Edgar Barrera con el mismo número de candidaturas, mientras que Natalia Lafourcade opta a ocho gramófonos dorados.

Alejandro Sanz se enfrentará a los más nominados en las tres categorías más importantes de la noche por su álbum ‘¿Y ahora qué?’, mientras que la española Aitana perseguirá sus primeros galardones en tres apartados diferentes.

Karol G, que solamente cuanta con una nominación a grabación del año por el tema ‘Si antes te hubiera conocido’, ofrecerá un número musical durante la gala, así como el mexicano Carlos Santana, el puertorriqueño Rauw Alejandro, la estadounidense Kacey Musgraves, el mexicano Christian Nodal, la argentina Nathy Peluso, entre otros.

Ganadores

Andrés Cepeda, ganador de Mejor Álbum Pop Tradicional

El cantante Andrés Cepeda recibió su primer premio de la noche por 'Bogotá’, en la categoría Mejor Álbum Pop Tradicional. Así quedó registrado el emotivo momento.

Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella se llevan el Latin Grammy por ‘El último baile’

Previo a la ceremonia principal se han empezado a reconocer a algunos ganadores, entre ellos los artistas Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella quienes se impusieron en la categoría ‘Mejor álbum de Cumbia/Vallenato’.

La pareja musical, que se reencontró en el disco ‘El último baile’, se impuso a colegas como Checo Acosta, Karen Lizarazo o Peter Manjarrez.

Visiblemente emocionados, los artistas recogieron el gramófono y agradecieron al público que hizo posible su reencuentro después de 13 años.