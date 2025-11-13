Los Latin Grammy 2025 regresan este jueves a Las Vegas con una ceremonia en la que se reconocerá lo mejor de la música latina del último año y que contará con grandes estrellas como Bad Bunny, el favorito de la noche con 12 nominaciones, Karol G o Alejandro Sanz.

La gala se transmitirá en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas a partir de las 17.00 hora. El encuentro será conducido por la actriz Roselyn Sánchez y el cantante colombiano Maluma.

A Bad Bunny, quien presentó este año su álbum ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, le pisan los talones los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso quienes obtuvieron 10 nominaciones gracias a su álbum ‘Papota’, al igual que el compositor Edgar Barrera con el mismo número de candidaturas, mientras que Natalia Lafourcade opta a ocho gramófonos dorados.

Alejandro Sanz se enfrentará a los más nominados en las tres categorías más importantes de la noche por su álbum ‘¿Y ahora qué?’, mientras que la española Aitana perseguirá sus primeros galardones en tres apartados diferentes.

Karol G, que solamente cuanta con una nominación a grabación del año por el tema ‘Si antes te hubiera conocido’, ofrecerá un número musical durante la gala, así como el mexicano Carlos Santana, el puertorriqueño Rauw Alejandro, la estadounidense Kacey Musgraves, el mexicano Christian Nodal, la argentina Nathy Peluso, entre otros.

¿Hora de la premiación?

El evento iniciará desde las 3:00 de la tarde este jueves 13 de noviembre. En primer lugar se entregarán unos galardones para luego pasar a la alfombra roja. La gala de premiación principal será desde las 7:00 p.m.

¿Cómo ver la ceremonia desde Colombia?

Los televidentes interesados en ver la transmisión de la gala pueden acceder de forma gratuita a través de la plataforma Ditu, la cual puede descargar en su celular o televisor.

Además, desde la cuenta de YouTube de la Academia también puede acceder a la ceremonia.

Asimismo, la alfombra roja y ceremonia será transmitida por aplicación HBO Max y el canal TNT.