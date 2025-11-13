Las risas, la camaradería y el amor por la cocina que han hecho famosos a ‘Los del Ñam’ en redes sociales dieron el salto a la televisión. Desde el pasado sábado 8 de noviembre a las 9:30 p.m., TNT estrenó Ñam vs. Ñam: Batalla en la Cocina, el nuevo reality culinario protagonizado por Cristhian Caína y Erwin García, quienes también llegaron a Discovery Home & Health a partir del 11 de noviembre.

En esta producción original de Warner Bros. Discovery, los dos chefs e influencers colombianos se enfrentan en una competencia cargada de humor y creatividad: preparar la mejor versión del plato favorito de un amigo famoso, quien además se convierte en el juez del capítulo. En total son cinco episodios llenos de improvisación, juegos y retos sorpresa donde la cocina es apenas la excusa para celebrar la amistad, la intuición y la diversión.

“Desde el principio siempre quisimos estar en televisión, era un sueño para nosotros, y ahora lo vemos hecho realidad”, cuenta Cristhian Caína, quien junto a su compañero empezó las conversaciones con Warner hace más de un año y medio. “Nos buscaron y nos dijeron: ‘chicos, tenemos una idea para ustedes, un formato exclusivo tipo reality show de competencia’, y así nació Ñam vs. Ñam”.

La dupla trabajó de la mano del equipo de producción para diseñar un programa que conservara el sello de espontaneidad y humor que los caracteriza en redes. “Nosotros no queríamos hacer un programa para chefs o que la gente sintiera que les estábamos enseñando cuál es la buena o la mala cocina”, explica Erwin García. “Queríamos un formato entretenido, donde la cocina fuera el punto de partida, pero con mucho teatro, música y humor. Es una apuesta muy comercial, pero también muy teatral”.

Esa mezcla de entretenimiento y autenticidad es la esencia del show. Cada episodio tiene un tono distinto gracias a los invitados —amigos y artistas— que aportan su toque personal y ponen a prueba a los cocineros. “Ningún capítulo se parece al otro, y cada uno tiene su propia energía. En el primer episodio la gente se reía, gritaba, se emocionaba… y dijimos: lo logramos”, cuenta Caína con entusiasmo.

Los retos culinarios también los llevaron a explorar sabores y culturas que nunca habían probado. “Guayna fue el que más nos retó”, recuerda Erwin García. “Él vino desde Puerto Rico, y nosotros no conocíamos la comida boricua. Investigamos, ensayamos, y cuando probó nuestros platos dijo que sabían igual a los que hacía su abuela. Eso fue increíble”.

Cristhian, por su parte, tuvo su prueba más difícil cuando cocinaron para Nacho, el cantante venezolano. “Erwin y Nacho son amigos de años, y él cocina comida venezolana a la perfección. Yo no soy venezolano, así que para mí fue un reto enorme, pero al final salió muy bien”.

El salto de las redes a la televisión fue un aprendizaje en sí mismo. Acostumbrados a grabar en su propio entorno, ahora trabajaron con un equipo de más de 40 personas, cámaras, luces y una estructura de producción televisiva completa. “Nos decían que a muchos creadores de contenido les cuesta dar ese salto, porque frente a las cámaras de televisión se apagan. Pero nosotros fluimos desde el principio, porque venimos del teatro y del periodismo”, explica Caína. “Erwin fue reportero de televisión muchos años y yo hago teatro desde los 15, así que sabíamos lo que significaba sostener la energía frente al público y al equipo”.

Esa preparación previa se nota en el resultado. “Este programa está increíble, divertido y emotivo, y nos dejó muchos aprendizajes”, añade García. “Nos sentimos como peces en el agua, pero con la certeza de que tenemos que seguir creciendo y aprendiendo. Queremos seguir haciendo este formato y llevar el entretenimiento a gran escala”.

Cuando se les pide definir Ñam vs. Ñam con un sabor, Cristhian no duda: “Es una bandeja paisa. Tiene de todo: salado, dulce, sabroso… y mucha energía.”

Y esa parece ser la receta del éxito: una mezcla de talento, pasión y humor servida con generosidad para conquistar a las audiencias de toda Latinoamérica.