La reconocida actriz Sara Corrales y su esposo Damián Pasquini anunciaron en las últimas horas que serán padres por primera vez. A través de un emotivo video, la pareja mostró el momento en que les confirman su embarazo.

La publicación, realizada este 13 de noviembre a través de Instagram, desató miles de reacciones y mensajes de felicitación en cuestión de minutos, reflejando el aprecio de sus seguidores y colegas del mundo del entretenimiento por la pareja.

“Estoy haciendo este video el día que nos casamos con tu mamá, con su mamá. Quiero decirles que es un día superimportante y inolvidable para nosotros y que estamos pensando en ustedes, en uno de los dos o en los dos, no sabemos. Este amor que nos tenemos con Sara lo vamos a transmitir a nuestra familia”, dijo Pasquini en el video, mostrando las imágenes previas a su boda hace tres meses, el 16 de agosto, en Medellín.

Más adelante, en la grabación, se aprecia el momento en que el médico analiza la ecografía y comunica la noticia a la pareja.

“Y dentro de este endometrio, esta bolita negra que vemos aquí es el embarazo, estás embarazada”, dice el médico, mientras Sara acostada en la camilla y muy emocionada dice: “Ay, no, qué es esto”.

Damián explica también en el video que no saben cuál es el sexo de su bebé, pero que desde ya lo esperan con mucho amor. En medio del video, hay un momento íntimo de la pareja en la playa, donde ambos se sientan sobre la arena con varias fotografías y ecografías a leer una carta que le hicieron a su futuro hijo.

“Cada que hemos oído tu corazoncito latiendo, nos recuerdas que la vida es un milagro, que tú eres el más grande milagro que vamos a recibir... Ya te amamos con todo nuestro ser, sin condiciones y sin medida. Tu papito y yo te esperamos con los brazos y el corazón abierto. Gracias, hijo o hija, por escogernos como tus papás”, añadió Sara Corrales en el clip.

La noticia del embarazo fue bien recibida por los internautas.