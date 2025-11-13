Un nuevo caso de violencia conmociona a Santa Marta. En la tarde del pasado miércoles 12 de noviembre, dos jóvenes fueron asesinados a bala dentro de una vivienda en el barrio Divino Niño 2, nororiente de la ciudad.

De acuerdo con versiones preliminares, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta el frente de la casa. El parrillero descendió del vehículo, sacó un arma de fuego, ingresó al inmueble y, sin mediar palabra, disparó en repetidas ocasiones contra dos jóvenes que se identificaron como Brayan Mejía y Andrés Felipe Coronel, quienes se encontraban sentados en la sala de la casa viendo televisión.

El agresor, al cometer el crimen, se subió a la motocicleta y escapó junto a su acompañante a toda velocidad con rumbo desconocido.

En ese momento, las detonaciones por arma de fuego despertaron a los vecinos, que salieron de sus viviendas alarmados para intentar auxiliar a las víctimas. Sin embargo, cuando ingresaron a la casa, ya se encontraban sin signos vitales.

Minutos después, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron la inspección técnica de los cuerpos y los trasladaron a la morgue de Medicina Legal.

Las autoridades adelantan labores de investigación para esclarecer los móviles del ataque y dar con los responsables.