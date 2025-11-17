La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este lunes 17 de noviembre. Indica que es un día marcado por la Luna en Capricornio, que impulsa la disciplina, el enfoque y la toma de decisiones importantes.

Asimismo, la energía invita a organizarse, avanzar y poner en orden aquello que estaba estancado. Esto dicen los astros de los 12 signos del zodiaco.

Aries

Hoy necesitas poner límites claros. No cargues con responsabilidades que no te corresponden. Cuida tu energía. Número: 8

Tauro

Día ideal para tomar decisiones financieras o planear proyectos a largo plazo. Cree en tu estabilidad. Número: 17

Géminis

Una conversación pendiente podría aclararse al fin. Escucha más de lo que hablas. No temas expresar tus emociones. Número: 4

Cáncer

Las relaciones toman protagonismo. Se pide madurez, acuerdos y soltar susceptibilidades. La empatía será tu puente. Número: 21

Leo

Día perfecto para retomar hábitos saludables. Tu cuerpo pide orden y constancia. El equilibrio también es brillo. Número: 10

Virgo

La creatividad se mezcla con sentido práctico. Hoy logras resultados concretos. Suelta el perfeccionismo. Número: 6

Libra

Necesitas calma en tu entorno. Ordena tu espacio: eso aclarará tu mente. Tu paz no es negociable. Número: 15

Escorpio

Tu intuición está fuerte. Es un buen día para decisiones importantes o cierres necesarios. Confía en tu sexto sentido. Número: 3

Sagitario

La energía te pide ser prudente con el dinero. Evita gastos impulsivos. Piensa en el futuro. Número: 9

Capricornio

La Luna en tu signo te da claridad y liderazgo. Hoy te respetan y te escuchan. Aprovecha tu fuerza interior. Número: 1

Acuario

Se ilumina algo que antes no veías. Día de revelaciones y decisiones espirituales. No ignores tus corazonadas. Número: 14

Piscis

Los proyectos en equipo fluyen. Una ayuda inesperada te impulsa. Acepta apoyo. Número: 11