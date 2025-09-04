Jimmy Donaldson, más conocido en redes sociales como MrBeast, nuevamente sorprendió a sus seguidores en redes sociales al anunciar que supuestamente había comprado la NFL y había asignado a youtubers en cada equipo.

Leer más: Aprenda a cocinar frijoles rancheros y acompañe con plátano frito y aguacate

La noticia, que se compartió a través de un video promocional, conmocionó las plataformas digitales y generó confusión entre los fanáticos de este deporte. Sin embargo, todo se trató una broma de gran magnitud, pues realmente se promocionó la primera transmisión exclusiva y gratuita de un partido de la NFL en la plataforma de YouTube.

“Ve a lo grande o vete a casa, así que para esto pensé: ¿por qué no comprar toda la NFL?”, escribió el generador de contenido.

Le puede interesar: Tom Holland reveló su diagnóstico de TDAH y dislexia: ¿Cómo logró transformar esas diferencias en una ventaja?

“Filmar con Roger Goodell y reunir a la NFL y sus fans globales con algunos de los mejores creadores de YouTube fue una experiencia increíble. Con el primer partido en vivo transmitido en YouTube de forma gratuita, estamos mostrando al mundo que la manera más entretenida de vivir los deportes es con los creadores que amas.”, agregó.

I bought the NFL and put a YouTuber on each team! pic.twitter.com/IuETWkpNRw — MrBeast (@MrBeast) September 3, 2025

En el video promocional, también se puede ver al comisionado de la NFL, Roger Goodell, y varios creadores de contenido como Dude Perfect, Valkyrae, Sketch, IShowSpeed, Adam W, Haley Kalil, Ben Azelart, Hannah Stocking, Clix, Celine Dept y Brooke Monk.

No olvide leer: Shakira se roba la atención en la playa tras sus conciertos en México: “Salvajísima”

La primera transmisión

De esta manera, los fanáticos tendrán mayor accesibilidad al realizar la transmisión digital desde la aplicación de video. El primer partido en ser emitido de redes será el de Los Angeles Chargers y Kansas City Chiefs, que se se jugará el próximo viernes 5 de septiembre.

Este se convierte en un hecho historio para la plataformas virtuales, pues por primera vez se podrá ver un partido de la NFL de manera gratuita y exclusiva en YouTube.

Lea también: Dwayne Johnson no pudo contener las lágrimas en el Festival de Venecia tras su nueva película

Vale mencionar que la liga sigue siendo propiedad de 32 franquicias individuales, encabezados por Roger Goodell como su representante oficial, lo de MrBeast fue solo una broma.