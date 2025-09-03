El Festival de Cine de Venecia proyectó ‘The Smashing Machine’, la nueva película dirigida por Ben Safdie y protagonizada por Dwayne Johnson y Emily Blunt.

Tras la función, el público se puso en pie y mantuvo una ovación de 15 minutos que conmovió hasta las lágrimas al actor, conocido como ‘La roca’.

La cinta es el debut de Safdie como director, luego de codirigir con su hermano Joshua títulos como Good Time o Diamantes en bruto.

La película se trata de la vida del luchador de la UFC Mark Kerr, interpretado por Johnson, mientras que Blunt encarna a Dawn Staples, la pareja del deportista.

En videos que publicaron en las redes sociales, se ve el momento cuando Safdie abrazó a Johnson y a Blunt en medio de la ovación. Los usuarios recordaron esta escena en el 2022, cuando Brendan Fraser rompió en llanto tras seis minutos de aplausos por su trabajo en La ballena, papel que más tarde le daría el Oscar.

Igualmente, los críticos indicaron que esto no significa necesariamente que la cinta sea buena, pues ya ha habido otras películas como el de Joker: Folie à Deux, que fue ovacionada por 10 minutos y no resultó tan positiva.