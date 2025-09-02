Todas las noches por el Canal RCN se transmite el reality de cocina ‘MasterChef Celebrity Colombia’, en el cual las celebridades se enfrentan para conocer el mejor chef entre ellos.

Carolina Herrera presentará su colección Primavera-Verano 2026 en la Plaza Mayor de Madrid

Muere a los 73 años el actor Graham Greene, el indio de “Bailando con Lobos”

El director Michael Chaves cierra la saga de ‘El Conjuro’ con terror clásico en ‘Últimos ritos’

El jurado está conformado por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, quienes son los encargados de decidir quién se va o se queda.

Pero mientras todo esto pasa, los participantes de esta temporada no han sido tan polémicos como en otras ocasiones. Pero, sí han llamado la atención de los cibernautas por la manera en que se tratan entre ellos.

Por eso, la actriz Caterin Escobar, dio a conocer un video donde le confiesa su amor a Mario Alberto Yepes. “Deuteronomio 11 24 ‘Todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo’”, escribió.

En el video se ven los dos en vestido de baño, y ella ponía sus pies en la espalda del exdeportista. Aunque él no sabía de esta acción, los seguidores pudieron confirmar de una vez por todas, la relación amorosa que surgió en el set.

Los televidentes siguen día tras día la historia de estos artistas para saber quién se llevará el premio mayor.