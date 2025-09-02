La firma de moda Carolina Herrera presentará su colección Primavera-Verano 2026 con un desfile en la Plaza Mayor de Madrid el próximo 18 de septiembre, que será el primero de la firma en España.

Lea más: La actriz Chloë Grace Moretz y la modelo Kate Harrison se casaron tras 7 años de relación

El desfile se celebrará en un punto simbólico de la ciudad, con 400 años de historia, un lugar del que, según se trasluce de las palabras de Wes Gordon, director creativo de la firma, quedó maravillado.

“La Plaza Mayor es el corazón de Madrid, uno de los lugares que marca el ritmo de la ciudad. Su energía te envuelve al instante y fue una fuente de inspiración para la colección SS26”, señaló el diseñador estadounidense este martes en una nota.

Formado en la prestigiosa Central Saint Martins, tomó el testigo de la marca de manos de su fundadora en 2018, cuando la venezolana Carolina Herrera decidió dar un paso a un lado.

Ver más: Valentina causó incomodidad en el ‘Desafío 2025’ tras sugerir acabar con la alianza en el equipo Alpha

El evento será precedido por una cena de bienvenida privada el día anterior a la que acudirán numerosos nombres conocidos del mundo del la moda y el arte y culminará con una fiesta posterior en la que se dará a conocer la nueva fragancia de Carolina Herrera ‘La Bomba’.

Sin renunciar a la esencia de la firma, Gordon la ha acercado a la generación Z; mujeres jóvenes como Rosalía o Katy Perry lucen sus propuestas, y Michelle Obama o René Zellweger son leales desde hace años a sus diseños.