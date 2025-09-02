Chloë Grace Moretz y Kate Harrison han dado un paso importante en su historia de amor con una boda única celebrada durante el fin de semana del Día del Trabajo en Estados Unidos, tras casi siete años juntas.

Lea más: Valentina causó incomodidad en el ‘Desafío 2025’ tras sugerir acabar con la alianza en el equipo Alpha

El evento, que fue cubierto por la revista Vogue, se alejó de los protocolos tradicionales de los matrimonios, y en su lugar ofreció una experiencia llena de actividades relajadas y divertidas para las invitadas.

Entre las opciones estaban pesca, paseos a caballo, juegos de póker e incluso una jornada de baile en línea, todo pensado para reflejar los gustos y pasiones compartidas de las novias.

Ambas lucieron diseños exclusivos de Louis Vuitton, una de las casas de moda que las acompañó en el proceso de confección de sus vestidos desde París hasta el gran día.

Chloë Grace Moretz optó por un vestido azul celeste con velo a juego, una elección poco convencional pero llena de glamour de la vieja escuela, que perfeccionó en sus pruebas junto a Nicolas Ghesquière, director creativo de la firma. Para la fiesta posterior, Chloë cambió a un conjunto blanco de chaqueta y pantalones, que complementó con un sombrero vaquero, marcando un tono festivo para la noche.

Por su parte, Kate Harrison eligió un vestido blanco clásico con velo de catedral para la ceremonia. Luego, transformó su look en uno más moderno, con un corsé y pantalones, y una delicada capa transparente adornada con tirantes metálicos y botones que recorrían el frente. La elección de sus prendas reflejó su estilo personal y la modernidad de su relación.

La historia de amor entre Chloë y Kate comenzó en 2018, cuando fueron vistas juntas por primera vez en un restaurante en Malibú. Desde entonces, decidieron llevar su relación en la mayor discreción posible, compartiendo con el público solo algunos destellos de su vida íntima.

Ver más: Muere a los 73 años el actor Graham Greene, el indio de “Bailando con Lobos”

No fue sino hasta el 1 de enero de 2025 que anunciaron oficialmente su compromiso, mostrando sus anillos, que habían sido diseñados en conjunto con la joyera Elizabeth Potts, utilizando diamantes victorianos, con la intención de convertirlos en reliquias familiares.

“Me emocionaba la idea de que fueran no solo nuestros anillos, sino futuros símbolos de herencia. Queríamos que reflejaran nuestra historia y nuestro futuro”, explicó Moretz.

El proceso hacia la boda estuvo marcado también por un enfoque creativo, especialmente en el diseño de los vestidos. Durante sus visitas a los talleres de Louis Vuitton en París, las novias realizaron varias pruebas hasta dar con los diseños perfectos. Chloë compartió lo especial que fue compartir este momento con su pareja, “Nicolas no solo aceptó hacer mi vestido, sino también el de Kate. Eso habla de la comunidad que él ha creado en Louis Vuitton. Fue algo monumental para nosotras”.

Entre su amistades cercanas que apoyaron a la pareja en los días previos a la boda estuvieron Kiersey Clemons y Jessica Lucatorto, prima de Kate.

Lea también: El director Michael Chaves cierra la saga de ‘El Conjuro’ con terror clásico en ‘Últimos ritos’

La ceremonia estuvo cargada de emoción, y Kate no ocultó su entusiasmo por ver a Chloë en su vestido de novia.

“Lo que más me emociona, aparte de casarme, es ese momento de la primera mirada. Sin tener ni idea de cómo nos veríamos con nuestros vestidos, va a ser muy especial. Este vestido te hace sentir lista. Este diseño es perfecto. ¡Estoy lista!”, expresó.

Chloë, por su parte, destacó la importancia de renovar su compromiso cada día, “llevamos casi siete años juntas, haciendo esta promesa de una manera nueva e intercambiando estos votos. Creo que es importante que nos elijamos mutuamente cada día”.