Muchos de los seguidores del Desafío Siglo XXI quedaron con muchas preguntas luego del capítulo 42 del reality, tras una fuerte discusión que se presentó en el equipo Alpha entre sus integrantes.

Los tres equipos, Alpha, Gamma y Omega, se enfrentaron en el Box Rojo para la última prueba de este ciclo. Se trató de una prueba en la cual un jugador de cada equipo debía correr y atravesar obstáculos por un balón, luego regresar a lanzarlo a un muro con algunos agujeros, mientras los otros participantes trataban de impedir que los balones entraran.

Deisy, Manuela y Valentina le dieron a Alpha gran parte de los puntos ganadores. Valentina fue la que dio el punto decisivo para que Alpha ganara la prueba, pero todo cambió cuando llegaron a la casa, cuando les tocaba tomar la decisión de a quién enviaban el chaleco y el castigo.

Todo empezó porque Valentina sorprendió a todos con su propuesta: “Necesito que me escuchen para ver si enviamos el chaleco a Gamma, yo lo llevo, pero necesito que todos estén de acuerdo. Yo me hago responsable del próximo chaleco”, dijo.

Inmediatamente Leo, capitán del equipo, y Eleazar, antiguo capitán, le dijeron que no: “Esto no funciona así”.

Explicaron que ellos han cumplido con su palabra de no tocar a Gamma y siempre mandar los chalecos y castigos a Omega. “Cuando hay palabra de hombre, las mujeres -con todo el respeto que se merecen- no se pueden meter”, le dijo Leo a Valentina.

Valentina insistió, logró el apoyo de tres de sus compañeros, pero llegó un momento en que Leo subió el tono de voz y dijo: “Yo soy el capitán y ya lo decidí dije: el chaleco y el castigo van para Omega y ya”. Los gritos de Leo hicieron que Valentina se levantara y se encerrara a llorar en el baño.

Por supuesto que toda esta situación generó muchas dudas, Tina empezó a sospechar que su compañera era la elegida del ciclo y cuestionó el motivo por el que Valentina no se puso el chaleco cuando llegó a Alpha y dejó que selo colocaran a Manuela.

Valentina llamó aparte a Leo para tratar de convencerlo: “Quiero llevar el chaleco, pero necesito que todos estén de acuerdo en que se lo llevemos a Gamma. Confíe en mí”. Leo le respondió: “No puedo, eso va a estar complicado”.

Finalmente ninguno de sus compañeros apoyó a Valentina, quien se quebró en llanto. Deisy llevó el chaleco y el castigo a Omega.