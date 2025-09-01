La reconocida actriz Martha Isabel Bolaños, más recordada por su papel como ‘La Pupuchurra’ en Yo soy Betty La Fea, contó recientemente en sus redes sociales el episodio incomodo que vivió en el Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés.

La caleña aseguró que el pasado 31 de agosto fue sometida a un control de seguridad “excesivo” y “fuera de lo común” a su arribo a la isla.

Martha narró que a pesar de cumplir con todos los requisitos para ingresar a San Andrés como el pago del impuesto, diligenciamiento de la tarjeta de turismo y el registro correspondiente, un agente de la Policía la abordó para hacerle una serie de inspecciones, incluyendo el paso en varias ocasiones por el escáner de rayos X.

‘La Pupuchurra’ aseguró que se sintió indignada ante la excesiva requisa, y que por supuesto, como era de esperarse, las autoridades no encontraron ninguna irregularidad en su cuerpo o en el equipaje que llevaba. Indicó que aunque algunos funcionarios la reconocieron y sabían de quién se trataba, el agente continuó su requisa hasta que por fin la dejó ingresar a la isla.

“Fue un momento desagradable, no entendí por qué me sometieron a tantos controles cuando ya había pasado por todas las verificaciones”, enfatizó Bolaños en sus redes.

“Entiendo que haya controles, pero deben hacerse con respeto y sin caer en excesos”, añadió la actriz caleña.

Por su parte la presentadora de ‘La Red’, programa del canal Caracol, donde comentaron este episodio bochornoso, indicó que: “Se la montó y se la montó… la requisó hasta el apellido”.

De inmediato, los internautas expresaron su solidaridad con la actriz y criticaron dicho ‘exceso’ en los controles de seguridad.