Momentos de pánico se vivieron durante una presentación en el reconocido circo ‘Los Hermanos Gasca’. Todo sucedió cuando uno de las trapecistas que realizaba su acto en la cuerda floja perdió el equilibrio y cayó a más de 10 metros de altura.

El hecho ocurrió durante una función de este domingo 31 de agosto, en Cali, cuando la acróbata, quien vestía un traje azul, realizaba una de las peligrosas maniobras. El angustiante momento quedó registrado en video y se hizo viral en redes sociales.

La artista que resultó lesionada por la fuerte caída fue identificada como Dayana Rodríguez, de 19 años, de origen colombiano, quien realizaba el acto llamado ‘Los Rodríguez’.

En las imágenes se ve, que la artista intentaba sentarse cuando perdió el equilibrio y cayó en un colchón que amortiguó el impacto.

Luego de lo sucedido, la mujer estaba consciente, se levantó tras la caída y apareció al final del acto ante el público.

“Ni ella misma lo sabe. Fue una caída rara. Estaba haciendo un split, es profesional, “de una familia dedicada a hacer este acto”, comentó Raúl Gasca, director del circo de los Hermanos Gasca.

Asimismo, Gasca explicó que “este tipo de actos no lleva seguridad”, por lo que no contaba con una malla; sin embargo, contaban con el colchón inflable.

Además, explicó que la acróbata se está recuperando de las contusiones.