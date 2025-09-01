Yuli Sánchez y César Narváez, imitadores de Gloria Trevi y Luis Alfonso en la última edición de Yo me llamo 2025, anunciaron que será padres.

A través de sus redes sociales la pareja dio la noticia con la imagen de una ecografía. Los seguidores los felicitaron y recordaron que esta historia de amor inició durante el reality.

La imagen tenía el tema ‘Para tu amor’ de Juanes, lo que enterneció más a los cibernautas. Sánchez y Narváez tienen cinco meses juntos y actualmente vive en Bogotá.

Según revelaron, el embarazo está en la décima semana de gestación y aún no saben el sexo del bebé. Pero lo mejor es que no es el único bebé que surge de este programa.

La imitadora de Selena Quintanilla en Yo me llamo 2025 se encuentra en embarazo

Karen Dinakot, la imitadora de Selena Quintanilla, también se encuentra embarazada. Ella y su pareja, el músico Marco Feng, esperan un niño al que han decidido llamar Mei Long Feng Bazardo.

Con 29 semanas de embarazo, la artista ha seguido vinculada a la música y comparte escenario con su compañero, mientras cuentan los días para el nacimiento previsto en noviembre.