La cantante colombiana Karol G formará parte del show “Grace from the World”, evento central del Encuentro Mundial sobre Fraternidad Humana, que se llevará a cabo el 12 y 13 de septiembre en el Vaticano.

El espectáculo, que es un homenaje a la paz y la unión entre culturas, contará con la dirección del productor estadounidense Pharrell Williams y del reconocido tenor italiano Andrea Bocelli, quien confirmó la presencia de la artista a través de sus redes sociales.

El concierto reunirá a artistas como John Legend, Teddy Swims, Voices of Fire, Clipse, Angelique Kidjo y Jelly Roll. Todos ellos estarán acompañados por un coro de 250 intérpretes, además de un montaje de luces y drones inspirado en la Capilla Sixtina.

Asimismo, Karol G también compartió la noticia en sus historias de Instagram, lo que generó gran expectativa entre sus seguidores.

El show de clausura será gratuito y abierto al público, pero quienes no puedan asistir podrán disfrutarlo en vivo a través de Disney+, Hulu y ABC News.

Exanautas @karolg sigue conquistando escenarios y el próximo 13 de septiembre llevará su música hasta nada más y nada menos que… ¡el #Vaticano! 🎤⛪💫#LaBichota será parte de #GraceFromtheWorld, un concierto liderado por el #PapaFrancisco para cerrar el Encuentro Mundial sobre… pic.twitter.com/UIVPDZFpup — EXA TV (@exatv) August 29, 2025

La transmisión está programada para el sábado 13 de septiembre a la 1:00 p. m. (hora de Colombia).