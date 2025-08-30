La actriz y cantante mexicana Elaine Haro ha sido blanco de comparaciones desde que su fama se catapultó con su participación en ‘La casa de los famosos México 2025’.

El pasado 27 de julio inició este reality famoso que también se replica en varios países. No obstante, el parecido entre Elaine Haro y la actriz Adela Noriega, hizo que los cibernautas hicieran viral que seguramente eran madre e hija.

Haro después de enterarse de estas comparaciones decidió hacer un trend viral de TikTok en el que los influencers reaccionan a su parecido con celebridades.

En el video puso una foto de Adela Noriega, para conocer la opinión de los seguidores. Sin embargo, todos los rumores se esfumaron cuando se conoció que Elaine tiene a su madre biológica llamada María, y que no pertenece al medio.

Con esta confesión se disiparon los rumores del posible parentesco entre Haro y Noriega.

¿Qué se sabe de Adela Noriega?

Mientras tanto, de la actriz Adela Noriega no se sabe mucho. Se alejó de la televisión hace mucho tiempo.

Hace semanas se avivó su nombre por un video hecho con inteligencia artificial en el cual decían que había muerto. Otros medios de comunicación señalan que la última vez que fue vista fue en 2022 en Perú con su hermano, en donde estaba haciendo compras.