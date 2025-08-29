Entre el 13 y el 22 de marzo de 2026, Chile, Argentina y Brasil recibirán a algunos de los artistas más relevantes de la escena musical actual, en el regreso del festival Lollapalooza.

Entre los artistas confirmados se encuentran Sabrina Carpenter y Chappell Roan como figuras centrales de la programación.

El festival empezará el 13 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, Buenos Aires, continuará en el Parque O’Higgins de Santiago de Chile y cerrará con tres jornadas en el Autódromo de Interlagos de São Paulo.

Lollapalooza 2026 en Brasil

¿Qué artistas se presentarán en el Lollapalooza 2026 de Argentina, Chile y Brasil?

En cada sede se presentará el mismo cartel. El line-up incluye a Tyler, The Creator, Deftones, Lorde, Skrillex, Doechii, Turnstile y Lewis Capaldi.

Asimismo, también habrá espacio para propuestas diversas como Cypress Hill, Kygo, Interpol, Addison Rae y agrupaciones latinoamericanas como Los Bunkers, Bandalos Chinos, Gepe y Gondwana.

Line up de Lollapalooza 2026 en Argentina

Sabrina Carpenter lanzó su nuevo álbum

Pero es que la expectativa por Sabrina Carpenter es doble porque no solo encabeza el festival, sino que también promociona su nuevo álbum Man’s Best Friend, lanzado este viernes 29 de agosto.

El disco, producido por Jack Antonoff y publicado bajo el sello Island Records, se compone de 12 canciones, entre ellas “Manchild”, sencillo que alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100, y “Tears”, cuyo videoclip fue estrenado junto al álbum.

Este material sucede al exitoso Short n’ Sweet del 2024, con el que la cantante alcanzó por primera vez la cima del Billboard 200. Los seguidores destacan que el álbum está cargado de ironía, sensualidad y juegos líricos.

La misma artista destacó que: “No es un álbum para personas conservadoras”. Igualmente, si desea ir a ver a la artista al Lollapalooza 2026 puede encontrar las entradas ya disponibles en AllAccess en Argentina y Ticketmaster en Chile y Brasil.