El reconocido actor Frankie Muniz, recordado por su participación en la serie estadounidense ‘Malcolm in the middle’, en la que le dio vida a Malcolm Wilkerson, el carismático protagonista que atrapó a toda una generación con sus divertidas aventuras, sufrió un fuerte accidente.

Leer más: Esposa de Bruce Willis reveló que el actor tuvo que ser trasladado a un lugar especializado para su demencia

Luego de su exitoso paso por los sets de grabación, el artista de 38 años decidió darle un giro radical a su carrera e incursionar en sus nuevas pasiones, el automovilismo, por lo que actualmente se desempeña como piloto en la Nascar Craftsman Truck Series para el equipo de Reaume Brothers Racing.

Having my family around at the races makes me feel complete. I'll keep fighting and pushing for them, to make them proud. Trying hard everyday. pic.twitter.com/Ca4KZkSNnI — Frankie Muniz (@frankiemuniz) August 13, 2025

El accidente sufrido por Muniz no se registró en las pistas, sino en su casa, donde se sufrió una fractura del radio distal, cerca de su muñeca. Al parecer, el actor, quien podría volver a las pantallas con su personaje de Malcolm en el regreso de la serie de comedia, habría tenido un descuido al momento de usar unas escaleras.

Le puede interesar: Pablo Arango, de Noticias Caracol, ocultó su sexualidad por 24 años: “creían que mi novia estaba en embarazo”

De acuerdo con el artista, debido a esta lesión no podrá competir durante varias semanas.

“La frase “FML” (La vida de Frankie Muniz) cobra un nuevo significado en momentos como estos. Me decepciona compartir que no podré correr en Darlington este fin de semana ni en las próximas semanas debido a una fractura de radio distal.”, escribió en redes sociales.

“Ayer me caí de lo alto de una escalera mientras cambiaba las pilas de una cámara Ring en mi patio trasero. Nota mental: prestar atención a la advertencia de la escalera que dice: “No sentarse ni pararse en el escalón superior”. En retrospectiva, una escalera más alta habría sido más inteligente. Aunque me duele perderme las carreras, agradezco que no haya sido peor.”, añadió.

Lea también: Nuevo Labubu de Pop Mart se agota en un minuto en China y desata demanda internacional

En el mismo mensaje, explicó que por recomendación médica se tomará al menos seis semanas para su recuperación.

“Lo siento por mi equipo, que se ha entregado por completo a esta temporada, y estoy agradecido por @FordPerformance y su apoyo incondicional. El médico estima una recuperación de 6 a 8 semanas, así que volveré a tomar las riendas en cuanto me den el alta.”, puntualizó.

Lea además: Adolescente murió al comer tres paquetes de fideos instantáneos por reto viral de TikTok