El pasado viernes 5 de diciembre el equipo estadounidense de automovilismo profesional de stock cars JR Motorsports informó el fallecimiento del expiloto de NASCAR Michael Annett, a sus 39 años.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con toda la familia Annett tras el fallecimiento de nuestro amigo Michael Annett. Michael fue un miembro clave de JRM desde 2017 hasta su jubilación en 2021 y desempeñó un papel importante en convertirnos en la organización de cuatro autos que seguimos siendo hoy”, publicó JR Motorsports en redes sociales.

Our thoughts and prayers are with the entire Annett family with the passing of our friend Michael Annett. Michael was a key member of JRM from 2017 until he retired in 2021 and was an important part in turning us into the four-car organization we remain today. https://t.co/oZdMymjBz6 pic.twitter.com/PUsCZHkXEg — JR Motorsports (@JRMotorsports) December 6, 2025

La National Association for Stock Car Auto Racing (NASCAR), organización estadounidense que sanciona y opera carreras de autos, también lamentó la partida de Michael Annett.

A través de un comunicado, destacó que Annett, nacido en el estado de Iowa (EE. UU.), participó en 436 carreras combinadas en las tres series nacionales de la NASCAR, destacándose principalmente en la Xfinity Series, donde disputó 321 carreras, 158 de ellas con JRM.

“Logró su mayor éxito en 2019, al ganar la carrera inaugural de la temporada en el Daytona International Speedway al volante del Chevrolet No. 1 de JRM, consiguiendo así su primera y única victoria a nivel nacional”, agregó.

Recordó que Annett tuvo su debut en la Xfinity Series en 2008 antes de competir por tiempo completo en 2009, inicialmente con Germain Racing, para luego pasar a Rusty Wallace Racing y Richard Petty Motorsports.

“Pasó tres años en la NASCAR Cup Series, pilotando para Turner Scott Motorsports de 2014 a 2016, en 106 carreras durante esas tres temporadas. Posteriormente, se unió a JRM en 2017, compitiendo para la compañía durante el resto de su carrera deportiva antes de retirarse tras sufrir una fractura en la pierna que lo mantuvo alejado de las pistas durante parte de la temporada 2021″, detalló.

Antes de competir en las carreras de stock cars, Annett estaba en el mundo del hockey sobre hielo, jugando como defensa en los Waterloo Black Hawks de la United States Hockey League.

Aún no se conocen las causas del fallecimiento del expiloto de NASCAR.

El último mensaje de Michael Annett antes de morir

Michael Annett publicó en redes sociales por última vez, sin saberlo, días antes de su muerte. Subió una fotografía de su traje de carrera antiguo con el nombre de Bill Davis, que fue un equipo de carreras que participó en las tres divisiones principales de NASCAR hasta 2009.

“Bill fue tan especial para mucha gente y me alegra haber sido uno de ellos”, escribió Annett en la publicación.