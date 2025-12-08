El egipcio Mohamed Salah se quedó fuera de la convocatoria del Liverpool para el encuentro de este martes ante el Inter de Milán, de Liga de Campeones, a pesar de entrenarse este lunes con el equipo, después de asegurar que no se siente querido en el club en insinuar que puede que no vuelva a la entidad tras la Copa de África.

Leer también: El partido en EE. UU. entre Egipto e Irán en el Mundial 2026 celebrará el Orgullo LGBTQ+

El egipcio, que este lunes por la mañana estuvo en la ciudad deportiva del Liverpool para realizar el último entrenamiento previo a viajar a Milán, no figura en la lista de 19 jugadores convocados por Arne Slot, que podría dejarle fuera de nuevo ante el Brighton & Hove Albion antes de que el futbolista se marche a la Copa de África el 15 de diciembre

“Estoy muy, muy decepcionado. He hecho mucho por este club en los últimos años y especialmente la temporada pasada. Ahora estoy en el banquillo y no sé por qué. Parece que el club me utiliza como excusa. Así me siento. Está claro que alguien quiere usarme para asumir toda la culpa”, afirmó Salah.

“Me hicieron muchas promesas en verano”, añadió, “y ahora estoy en el banquillo tres partidos seguidos. Lo he dicho muchas veces, que tenía una buena relación con el entrenador y ahora no tengo ninguna. No sé por qué, pero me parece que alguien no me quiere en el club”.

Leer más: Caimanes sufre su primera derrota de la temporada

Salah, que renovó su contrato hasta el verano de 2027, dejó caer que puede no volver al Liverpool tras la Copa de África después de no jugar ni un minuto ante el Leeds United.

El delantero, que en la pasada campaña lideró a su equipo a ganar el título de la Premier con 29 goles y 18 asistencias, sólo ha marcado cinco tantos este curso, uno de ellos de penalti, y ha dado tres asistencias.

“Le he dicho a mis padres que vengan al partido contra el Brighton. No sé si voy a jugar o no, pero lo voy a disfrutar. Me lo voy a pasar bien porque no sé lo que va a pasar. Voy a estar en Anfield para decir adiós a los aficionados e irme a la Copa África. No sé lo que pasará cuando esté ahí”, señaló.

Leer también: Colombia es el campeón de los Juegos Bolivarianos

El Liverpool está sufriendo un mal inicio de temporada y ocupa el noveno puesto de la Premier League, a diez puntos del Arsenal, que es líder, y en Liga de Campeones es decimotercero con nueve unidades en cinco partidos.