Caimanes de Barranquilla sufrió este sábado su primera derrota del campeonato, para dejar su cuenta de ganados y perdidos en 5-1, al caer por pizarra de 10-1 ante la novena de Vaqueros de Montería, en el estadio 18 de Junio de la capital cordobesa.

Leer también: Daniel Muñoz se lesiona y es baja de última hora con el Crystal Palace

La victoria fue para el abridor local Jeffry Niño, quien tiró pelota de 5.0 entradas en las que le pegaron cinco imparables y le anotaron una carrera, ponchando a dos y entregando cinco bases por bolas. Tuvo los relevos de David Acevedo (3.0 entradas) y Yeison Silgado (1.0) para apuntalar la victoria.

La derrota la cargó el abridor saurio Moisés Díaz, quien en 4.0 episodios toleró nueve imparables, recibiendo cuatro carreras, ponchando a dos rivales sin conceder tiquetes gratis. Yoryi Simarra (1.0), Willy Villar (1.0), Wilson López (1.2) y Cristian Díaz (0.1) asistieron al relevo.

Pese a que la novena barranquillera se fue rápido en ventaja en la primera entrada, con una anotación de Michael Arroyo en la primera entrada gracias a un lanzamiento descontrolado de Niño, luego no tuvo una gran muestra ofensiva.

Leer más: Sergio Ramos no seguirá siendo compañero de Santiago Mele en el Monterrey de México

Además, de ahí en adelante el pitcheo no pudo contener la ofensiva de 15 imparables, de que desplegaron los sinuanos, entre esos sendos jonrones de Bryan Flete y Johan López. Además, los reptiles cometieron dos errores que contribuyeron a aumentar la cuenta.

Y es que Vaqueros tuvo tres anotaciones en la primera, una más en la cuarta, dos en la quinta, una en la sexta y cerró la cuenta con un racimo de tres en la octava.

Por Caimanes se destacó Juan Fernández, de 3-2 con un doble. Michael Arroyo, de 3-1 con un doble y una anotada.

Caimanes volverá a la carga este domingo desde las 4:00 de la tarde midiéndose a los mismos rivales en el parque de pelota del 18 de Junio.