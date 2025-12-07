Compartir:
Por:  Agencia EFE

El colombiano Daniel Muñoz, defensa del Crystal Palace, es baja para el partido contra el Fulham en la Premier League por un problema en la rodilla.

El lateral derecho del Palace causó baja de última hora para el duelo de este domingo en Craven Cottage.

“La rodilla. Ha dicho que tiene que descansar y por eso está fuera. No vamos a tomar riesgos y ojalá que pueda volver contra el Manchester City”, dijo Oliver Glasner, técnico de los ‘Eagles’.