Pablo Arango, periodista y presentador de ‘Noticias Caracol’, se ha destacado por su profesionalismo y talento al momento de entregar las noticias, por lo cual se ha ganado un espacio en el informativo todos los fines de semana y en varios productos digitales.

Recientemente, el presentador ha llamado la atención de sus seguidores en redes sociales al hablar sobre su sexualidad durante el programa ‘Sinceramente Cris’, conducido por Cristina Estupiñán.

En la entrevista, el abogado se refirió a importantes de su vida personal y los motivos que lo llevaron a esconder su orientación sexual durante 24 años. Vale mencionar, que hace pocas semanas, Arango decidió compartir en redes sociales la identidad de su pareja.

“Oculté el tema de mi sexualidad. Lo oculté durante 24 años. Tengo en este momento 34 años. Es decir, que hace 10 años, estaba pasando un momento muy oscuro de mi vida”, contó.

“Aunque en todos los aspectos de mi vida era muy feliz, incluido el profesional, estaba cumpliendo mis sueños, en el aspecto sentimental estaba completamente enclosetado”, agregó.

Durante el diálogo con Cristina Estupiñán, Pablo aseguró que había sostenido relaciones con mujeres para ocultar su sexualidad, sin embargo, esto desató en él depresión al no poderse mostrar con era.

Para Pablo conocer la historia de muchos de sus colegas en medios lo motivo a abrirse y contar lo que realmente sentía. Inicialmente habló con sus familiares y relató el sufrimiento que llevaba en su interior al reprimir durante tantos años los deseos de su corazón.

“Fue un momento duro porque no se lo imaginaban. Como te decía, había tenido novia. Entonces yo les dije, voy a viajar a Manizales, tengo algo que contarles. Ellos creían que en ese momento mi novia estaba en embarazo. Eso no era cierto. Yo tenía que contar lo que realmente era y me definía”, relató.

De acuerdo con el periodista, inicialmente su madre se vio afectada por la revelación; sin embargo, con el paso de los días comprendió aceptó su sexualidad y hoy mantiene una relación amorosa y respetuosa.

¿Quién es la pareja de Pablo Arango?

Aunque en su vida personal ha sido muy hermética, Arango decidió este 2025 hablar sobre su relación con el contador público Gabriel Carvajal Estrada, con quien actualmente vive en Bogotá junto a su mascota llamada ‘Coco’.

Arango el 31 de diciembre publicó una fotografía con Carvajal donde estaban departiendo las festividades de Año Nuevo con sus familiares. “Muchas sorpresas este año”, fue lo que escribió el periodista junto a la foto de Carvajal.

Instagram reporteropablo Pablo Arango junto a su pareja Gabriel Carvajal Estrada

Según el medio Publimetro, la pareja se conoció a través de redes sociales porque se contactaron para motivos de trabajo.

¿Cómo conoció Pablo Arango a su novio Gabriel Carvajal Estrada?

Después siguieron hablando hasta que tuvieron la oportunidad de conocerse. “Es una relación supremamente bonita, basada en el respeto”.

“Al año digamos que volvimos a hablar en forma, volvimos a conversar ya contentos, conociéndonos, etc. Es una relación supremamente bonita, basada en el respeto, tenemos un perrito ‘Coco’, que es hermoso y vivimos juntos en Bogotá”, dijo al medio.

Destacó que su relación ha sido diferente porque están en dos mundos distintos y se han dado su espacio. “Nosotros nos queremos mucho, él es contador, yo soy periodista, dos profesiones supremamente alejadas, pero precisamente ese es el complemento, porque yo soy presentador y él está como en el tema más de finanzas, que ya un tema mucho más especializado”.

Además, Pablo es periodista en Blu Radio, abogado y profesor en la EAN y Uninpahu. También ha ganado premios como el premio Simón Bolívar.