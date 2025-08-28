El cantante, compositor y productor cartagenero Donny Caballero sorprende a sus seguidores en el Caribe y el resto de Colombia con el lanzamiento de su más reciente sencillo “Al Natural”, una propuesta fresca que fusiona el reggae dub con los sonidos tropicales que caracterizan su trayectoria.

“Al Natural es un regreso a lo esencial: a la música que nace del Caribe, con sabor, frescura y alegría. Este es solo el inicio de un proyecto que viene cargado de diversidad de ritmos y que compartiré muy pronto con todos mis seguidores”, aseguró Donny Caballero.

El tema, disponible en todas las plataformas digitales y acompañado por su videoclip oficial en YouTube, es un anticipo de su nuevo Ep4, un álbum de 4 canciones que presentará pronto y que promete consolidar su identidad como referente de la música contemporánea en el país.

El sencillo “Al Natural” refleja la madurez de un artista que, tras su paso por destacadas agrupaciones, ha logrado el éxito como solista gracias a hits como “Modo Champetú”, “Bonita si E’”, “Ponte Bacano”, “Pal Carajo” y “Morena”, coreados por sus fanáticos en todo el país.

El videoclip de “Al Natural” fue grabado en Barranquilla, en el restaurante Piso 3 Rooftop, bajo la dirección de Jairo Patiño y la producción de la casa audiovisual creativa Japy Group, quienes lograron plasmar la energía tropical y el estilo libre que identifica a Donny Caballero.

