El reconocido pianista internacional Arthur Hanlon, junto al icono global de la música latina Carlos Vives y Goyo, una de las voces más influyentes de la música afrolatina contemporánea, se unirán en una presentación histórica de “Goodbye” —tema incluido en el nuevo álbum de Hanlon 2 Manos, 1 Mundo — en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (NBC – consulte la programación local) el martes 2 de septiembre.

Esta actuación marcará el inicio de la tan esperada nueva temporada de Fallon con un momento musical inolvidable.

Con Hanlon al piano, “Goodbye” se convierte en un viaje emocional trascendente —una fusión de culturas, virtuosismo musical y voces poderosas que encarnan el espíritu de 2 Manos, 1 Mundo: un solo mundo unido a través de la música.

Coescrita e interpretada por Arthur Hanlon, “Goodbye” es una conmovedora “cumbia blues”, anclada en el magistral piano de Hanlon, enriquecida por la inconfundible voz de Vives y elevada por la presencia llena de alma de Goyo.

Arthur Hanlon – Pionero de la música latina, Hanlon es el único pianista que ha alcanzado los primeros lugares de las listas latinas de Billboard. Reconocido por fusionar el virtuosismo clásico con los ritmos y el alma de América Latina, se ha convertido en una voz innovadora y referente de la escena. Ha colaborado con Luis Fonsi, Juanes, Laura Pausini, Marc Anthony y Ozuna, y se ha presentado en escenarios emblemáticos como el Madison Square Garden y el imponente Auditorio Nacional de Ciudad de México. Con 2 Manos, 1 Mundo, sigue rompiendo barreras y demostrando que el piano puede ser un lenguaje universal.

Con esta colaboración única que inaugura la nueva temporada de Fallon, Carlos Vives, Arthur Hanlon y Goyo ofrecerán una actuación que no solo será uno de los momentos más destacados del estreno, sino también un hito para la música latina en la televisión estadounidense.