El cantante de música popular Jessi Uribe habló durante una entrevista en el podcast ‘Primero que todo y antes que nada’, de su evolución musical y de los momentos más difíciles de su vida personal, incluida la ruptura con su expareja Sandra Barrios, madre de sus cuatro hijos.

El documental sobre Juan Gabriel en Netflix estrenará el 30 de octubre

Hernán Orjuela contestó a usuaria que lo señala de estafa a los restaurantes de Don Jediondo: “Es un mal sujeto”

¿Muñeco Labubu habría intentado atacar a dos menores mientas dormían? Pop Mart se ha pronunciado sobre supuestas actividades paranormales

Uribe, que saltó a la fama en 2017 tras su participación en el reality A otro nivel, recordó que su vida amorosa con Barrios tuvo episodios de felicidad, pero también discusiones y conflictos que finalmente llevaron a la separación.

Según relató, la compra de su primera casa, un sueño largamente anhelado, terminó convirtiéndose en el detonante de la ruptura.

“Yo siempre soñé con comprar una casa. Y cuando me entregaron las llaves, me las dieron y fue como si me hubieran dado un pedazo de papel. Las cogí y se las entregué a la persona con la que estaba y ella las cogió, me miró y me dijo: usted ya no está aquí. Váyase a donde lo están esperando”, confesó el cantante.

Comentó que ese instante fue definitivo para comprender que la relación “ya no tenía futuro”. Aunque ambos intentaron salvar el vínculo con ayuda de psicólogos y terapias de pareja, concluyeron que lo mejor era poner punto final.

Hernán Orjuela contestó a usuaria que lo señala de estafa a los restaurantes de Don Jediondo: “Es un mal sujeto”

“Llamé a una mujer y le dije, no soy capaz de sacarte de mi cabeza. La verdad, prefiero irme, yo no quiero hacerle daño y sin tener nada, estoy hablando de Pao. Ella siempre me decía, ve a terapia y recupera tu hogar. Yo había ido a psicólogo y todo, pero no era capaz, por eso escribí esta canción”, confesó.

Asimismo, el cantante santandereano comenzó a escribir una canción inspirada en lo que sentía Sandra Barrios en aquel momento. Parte de la letra dice: “En tan solo un segundo me di cuenta de que ya no está. Solo fue una pregunta y no necesitaste hablar. Yo conozco esos ojos y sé que el corazón no está. En tan solo un segundo me acabas de matar. En tan solo un segundo lloré lo que ni escrito está”.