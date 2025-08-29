Cuando le recomiendan comer carne blanca pero no sabe cómo prepararlas para que no se aburra, esta vez le traemos una receta repleta de sabor.

Se trata del pollo al curry, que con ese sabor característico, puede quedarse enganchado para siempre de esta preparación.

Puede acompañarlo con arroz blanco, unas papas sancochadas o fritas, y por supuesto ese toque fresco de cilantro. Lo mejor es que puede prepararlo en casa junto a su familia. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

1 pechuga de pollo en cubos

3 cucharadas de yogur griego

1 taza de leche de coco

Cilantro fresco

Jugo de 1/2 limón

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de jengibre en polvo

1/2 cda de curry en polvo

Sal y pimienta

2 cucharadas de mantequilla

1/2 cebolla blanca

1/2 taza de pasta de tomate

Preparación:

Cuando ya tenga todos los ingredientes empiece a cortar el pollo en cubos. Después póngalo a marinar con curry, jengibre, comino, sal, pimienta, limón y yogur griego.

Deje reposar mínimo 30 minutos. Después en una sartén con mantequilla, selle el pollo. Luego, retire y sofría la cebolla con especias.

Luego, agregue la pasta de tomate y la leche de coco. Vuelva a poner el pollo y cocine hasta que quede suave y lleno de sabor. Puede servirlo con arroz si le gusta, papas sancochadas y un toque de cilantro. ¡Buen provecho!

