En el marco de Sabor Barranquilla 2025, el Carnaval de Barranquilla se hizo presente con una experiencia única que unió tradición, gastronomía y cultura popular: “Preparando la Alegría a Cuatro Manos”, una muestra viva de cómo se cocina, literalmente, el espíritu festivo que hace de Barranquilla la ciudad de la alegría.

El director de Carnaval , Juan José Jaramillo, lideró esta experiencia acompañado por las sabias manos de las matronas de Barrio Abajo María Angélica Herrera y Masanto Salgado guardianas de los saberes ancestrales y de las tradiciones culinarias del Caribe. Juntos, recrearon el proceso de elaboración de la emblemática alegría, ese manjar típico de millo, panela y anís que, más que un alimento, es símbolo de identidad y resistencia cultural.

Cortesía Carnaval se tomó Sabor Barranquilla 2025

Durante la preparación, se estableció un diálogo entre los ingredientes y la tradición oral, comparando la receta de la alegría con la misma organización del Carnaval: el calor humano como el fuego que enciende, los saberes como ingredientes secretos que se transmiten de generación en generación, y la mezcla perfecta de ritmos, colores y sabores que dan vida a una celebración reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

“Así como se prepara una alegría, así se prepara el Carnaval: con tiempo, amor, memoria, y una comunidad que se entrega para celebrar lo que somos. Esto es identidad hecha sabor”, expresó Juan Jaramillo.

Cortesía Carnaval se tomó Sabor Barranquilla 2025

Esta actividad fue una exaltación a la cultura popular barranquillera, en un espacio donde la cocina se convierte en escenario de narración y resistencia, resaltando la importancia de las matronas como portadoras de memoria y constructoras del Carnaval desde los barrios.

La participación del Carnaval de Barranquilla en Sabor Barranquilla 2025 reafirma el compromiso de la organización con la preservación y difusión del patrimonio cultural inmaterial de la ciudad, mostrando cómo la gastronomía y la fiesta se entrelazan para contar la historia de un pueblo que celebra la vida con alegría.