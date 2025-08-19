El arroz es uno de los alimentos básicos de la canasta familiar en Colombia. Este cereal, rico en fibra, es utilizado en decenas de preparaciones como sopas, cocidos, como platillo principal o como acompañamientos de proteínas como carnes de pollo, res y cerdo.

Leer más: En video: así se cometió el robo en joyería de centro comercial en norte de Barranquilla

Uno de las preparaciones más tradicionales en el país es el arroz de cerdo, un platillo que se puede encontrar en cualquier rincón del territorio nacional gracias a su sabor y nutrientes.

Por eso, acá le explicamos cómo preparar este delicioso arroz cargado de vegetales, sabor y tradición.

Lea también: La Casa Viñas se convertirá en nuevo restaurante en el barrio Bellavista

Ingredientes

2 tazas de arroz

400 gramos de cerdo

1 cucharadita de ajo en polvo

Sal y pimienta al gusto

Grasa de pescado

1 cebolla picada

1 pimentón rojo picado

1 zanahoria rallada

1 tomate rallado

1/4 de taza de vino

1 taza de leche de coco

1 taza de caldo de pescado

1 cucharadita de pimentón dulce

Preparación

Mezcle el cerdo con el ajo en polvo, sal, pimienta y el pimentón dulce. Déjelo reposar al menos 15 minutos.

Luego en una olla grande o sartén profunda, caliente la grasa de pescado. Añada el cerdo y dórelo por todos lados a fuego medio-alto. Retire y reserve.

No olvide leer: Capturan a seis delincuentes tras intento de robo en una joyería en centro comercial del norte de Barranquilla

En la misma olla (con los jugos del cerdo), añada un poco más de grasa si es necesario. Sofría la cebolla y el pimentón hasta que estén suaves.

Agregue luego la zanahoria rallada y el tomate rallado. Cocine unos 3-5 minutos hasta que todo esté bien integrado.

Añada el vino y raspe el fondo de la olla para soltar los sabores. Cocine 2 minutos para evaporar el alcohol.

Añada el arroz y mezcla bien con el sofrito. Luego incorpore la leche de coco y el caldo. Ajuste de sal y pimienta.

Lea además: Supersalud interviene a la ESE UNA por un año

Devuelva el cerdo dorado a la olla. Mezcle suavemente.

Luego deje que la mezcla llegue a ebullición, luego baje el fuego a medio-bajo, tape y cocine durante 18–20 minutos o hasta que el arroz esté tierno y haya absorbido el líquido. Evite remover para que no se vuelva pastoso.

Una vez cocido, deja reposar tapado 5 minutos antes de servir.