En la mañana de este martes, un grupo de funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud dio inicio al proceso de intervención de la ESE UNA.

EL HERALDO pudo conocer que la decisión fue adoptada ante la crisis financiera y administrativa que arrastra la entidad, que se ha agudizado en las últimas semanas a causa de protestas por parte de trabajadores por la falta de pagos.

Según datos obtenidos por esta casa editorial, a la fecha hay más de 14 mil millones de pesos que a la fecha figuran como ingresos sin facturar, por diferentes factores. Es decir, dinero que la empresa ya produjo por concepto de servicios prestados, pero que todavía no han ingresado a las arcas por la falta de cobro o diferentes problemas a la hora de emitir las cuentas a las EPS.

Algunos antecedentes

Es de anotar que una de las principales problemáticas de la ESE UNA corresponde a cinco contratos suscritos con aliados a un término de 15 años, en los cuales se va casi el 80 % de lo facturado mensualmente por la entidad, que además tiene problemas en la recaudación y esto hace que no pueda cobrar eficientemente lo generado.

Los contratos a los que se hace referencia y que están ‘amarrados’ desde el momento de la creación de la empresa son los siguientes y que en su momento este medio dio a conocer. El primero corresponde al servicio de UCI por valor de $354 mil millones concedido a la UT UCI Pediátrica y Neonatal.

El contrato de servicios farmacéuticos por valor de $241 mil millones entregado a la UT Servicios Farmacéuticos del S&D. Así mismo, el contrato de imágenes diagnósticas por un monto de $303 mil millones para la Sociedad Ayudas Diagnósticas del Atlántico.

Otro es el aliado para alimentación, por un valor de $173 mil millones pactado con el aliado Servicios de Alimentos N.P. y, finalmente, para el laboratorio clínico por el orden de los $85.563 millones con la UT ESE UNA.