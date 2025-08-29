La influencer barranquillera Aída Victoria Merlano volvió a estar en el centro de la polémica digital luego de que la creadora de contenido Yina Calderón lanzara comentarios sobre su vida privada durante una transmisión en vivo.

Calderón expresó que circulaban rumores en torno a la paternidad del hijo de Merlano, insinuando que podría ser de Westcol, expareja de la influencer, y no de su actual esposo, Juan David Tejada.

Asimismo, Yina aclaró que no se trataba de información verificada, sino de versiones que le habrían llegado, pero incluso mencionó una supuesta infidelidad ocurrida en Medellín que habría afectado la relación.

Minutos después, Merlano reacciono con ironía, “entonces mi ex me preñó por inseminación telepática. Mi amor, cuando usted estaba contando sus chismes, yo estaba dando una conferencia frente a cuatro mil personas. Águila no caza mosca, mamacita”.

Juan David Tejada, esposo de la barranquillera también salió en defensa de su familia a través de redes sociales.

“Hay personas que no entienden que una polémica no es solo redes, sino que ya involucra la vida privada de uno. Hoy cualquiera con un teléfono se inventa algo y sin pruebas ya todo el mundo asume que es verdad”, expresó en su cuenta de Instagram.

A su vez, lanzó un señalamiento en contra de Yina, “hay que ser muy basura para hablar de un niño y más basura para meterse con una mujer recién parida”, agregó.

Juan David Tejada se pronunció en salió defensa de su familia.

Y finalizo diciendo que no ha sido infiel, “ni he puesto en duda jamás la paternidad de mi hijo”.

Tras las declaraciones de Tejada, Calderón respondió diciendo que lo consideraba un hombre respetuoso, pero insistió en que si Aída Victoria no quiere que su vida privada sea tema de debate, debería evitar exponerse en redes.

“Si ella no quiere que se metan en su vida personal, que la tenga guardadita y se dedique a su rol de madre. De lo que uno da, recibe”, concluyó.