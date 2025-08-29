En el mes de septiembre el cielo tendrá a uno de los últimos fenómenos astronómicos del año. Se trata de un eclipse lunar total, también conocido como la “Luna de Sangre”.

Para este en particular, se sabe que tendrá una duración de cinco horas y 26 minutos, convirtiéndose en uno de los más largos de los últimos años.

Se le llama ‘Luna de sangre’ a un eclipse lunar total, que ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite. La Luna no desaparece, sino que se oscurece y adquiere un tono rojizo porque la luz del Sol atraviesa la atmósfera terrestre, que dispersa la luz azul y refracta la luz roja hacia la Luna, dándole un color anaranjado o rojo.

En el caso de este evento en particular, tendrá lugar en la noche del domingo 7 al lunes 8 de septiembre de 2025. Según cálculos astronómicos, se producirá apenas 2,7 días antes del perigeo, el punto en el que la Luna se encuentra más cercana a la Tierra. Por supuesto, esto hará que el satélite luzca más grande y brillante de lo habitual, lo que generará un espectáculo visual.

¿Se podrá ver en Colombia?

Desde Colombia y en gran parte del continente americano no se podrá ver el fenómeno de forma directa, pues la Luna estará por debajo del horizonte durante el eclipse.

El espectáculo visual será visible desde Europa, África, Asia y Oceanía. Hay países que tendrán una vista privilegiada del fenómeno como España, India, Japón y Australia.

Para poder ver la ‘Luna de sangre’ desde Colombia hay otras alternativas, como las transmisiones por medio de YouTube de la NASA o la Agencia Especial Europea (ESA).

Hay que recordar que muchas culturas en todo el mundo tienen a la ‘Luna de sangre’ con diferentes significados, como presagios negativos en algunas tradiciones, o como símbolos de renovación espiritual en otras.